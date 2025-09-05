Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 5, 2025 | 13:15
    InicioEstado

    Defiende Óscar Avitia derecho de estudiantes a un transporte público

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Por medio de una iniciativa que pretende reformar las leyes de movilidad y de transporte, el Diputado por Ciudad Juárez Oscar Avitia, busca que el derecho a la educación no se vea afectado por la falta de transporte público.

    Chihuahua, Chih .- “Es lamentable que miles de estudiantes no puedan ejercer su derecho a la educación porque no hay rutas de transporte que los trasladen a sus centros de estudio y las pocas que existen no pasan de forma regular, afectando su asistencia a clases.

    Un claro ejemplo de esta problemática se vivió en la ciudad fronteriza, donde un nutrido grupo de estudiantes se manifestaron en este regreso a clases, exponiendo que sufren infinidad de problemas para poder llegar a tiempo e incluso asistir a la escuela, por una falta de planeación y suficiencia en la rutas y unidades de transporte que aseguren el derecho a la movilidad.

    - Publicidad - HP1

    “No puede ser posible que la ida y el regreso a las aulas sea un viacrucis para las y los estudiantes de Chihuahua, por esa razón buscamos armonizar de forma empática las leyes en la materia para que el Estado garantice que el servicio se cumpla de forma cabal y se les de prioridad a los estudiantes”, concluyó el legislador.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Noroeste

    Realizarán la Agroexpo Chile Verde 2025 en Casas Grandes

    Los días 25 y 26 de septiembre se llevará a cabo la Agroexpo Chile...
    Estado

    A Parral le hace falta capitán: Francisco Sánchez

    El diputado y coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, respaldó el posicionamiento...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.