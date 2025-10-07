Defiende diputada Argüelles lenguaje inclusivo y rechaza iniciativa que busca imponer restricciones

Publicidad - LB2 -

Defender el lenguaje inclusivo es defender el derecho a ser, a existir y a nombrarnos en igualdad.

Chihuahua, Chih .- La diputada Jael Argüelles, del Grupo Parlamentario de Morena, expresó su voto en contra de la propuesta que pretende añadir entre las atribuciones de la autoridad escolar el fomento al “uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español”, al considerar que la medida representa un retroceso en materia de derechos, inclusión y libertad de expresión.

“La lengua cumple una función muy específica, comunicar. El lenguaje es un sistema vivo, evolutivo y ambiguo, que cambia día con día para nombrar nuevas realidades, nuevas identidades y nuevas formas de existir”, afirmó la legisladora desde tribuna.

- Publicidad - HP1

Argüelles sostuvo que la iniciativa presentada por el diputado Carlos Olson busca invisibilizar la lucha de las mujeres, de las infancias, de los pueblos originarios y del colectivo LGBTTTIQ+, al pretender imponer criterios rígidos sobre el uso del idioma.

“Nombrar lo que existe fue, en su momento, un acto de rebeldía, una forma de conquistar la existencia en el discurso y transformar realidades. Por eso decimos con claridad: este decreto no es consistente con los retos de una sociedad abierta y democrática. Hoy seguimos resistiendo”, enfatizó.

La diputada recordó que el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación debe ser inclusiva, considerando las diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos, entre ellas las relacionadas con el lenguaje y las formas de expresarlo.

En su intervención, citó también al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), que define el lenguaje incluyente y no sexista como toda expresión verbal o escrita que hace explícito el femenino y el masculino, y que además se refiere con respeto a todas las personas.

“El lenguaje puede ser un vehículo de discriminación o una herramienta de igualdad. Reeducar en el lenguaje significa avanzar hacia una cultura que reconozca los derechos de todas y todos”, señaló.

La congresista destacó además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la importancia del lenguaje inclusivo para visibilizar a personas históricamente marginadas —como mujeres, personas indígenas, con discapacidad, migrantes, trabajadoras del hogar y sexuales, o de la diversidad sexual—, y recordó que el Estado tiene una deuda histórica con estos grupos.

“Si cuidaran las vidas de las niñas, de las mujeres y de las personas de la diversidad sexual con el mismo empeño con el que defienden paredes y palabras, otra realidad tendríamos”, expresó.

La legisladora morenista respaldó la propuesta de la organización civil Alianza por la Defensa del Estado Laico, que plantea que toda iniciativa relacionada con el ámbito educativo sea elaborada con el acompañamiento de expertos y académicos especializados, para evitar retrocesos en materia de derechos humanos.

Finalmente, Jael Argüelles reiteró el voto en contra de Morena, subrayando que el dictamen va en contra de la igualdad, de las libertades, de la nueva escuela mexicana y de los principios constitucionales que nos obligan a garantizar la progresividad de los derechos humanos.

“Por eso decimos no a esta propuesta. Porque defender el lenguaje inclusivo es defender el derecho a ser, a existir y a nombrarnos en igualdad”, concluyó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.