Defenderemos el federalismo electoral y los derechos ciudadanos: Alfredo Chávez

Publicidad - LB2 -

En el marco de los Foros de la Reforma Electoral organizados por la Comisión Presidencial, el diputado Alfredo Chávez Madrid, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Chihuahua, afirmó que el estado es un ejemplo nacional de federalismo y participación ciudadana, y advirtió sobre los riesgos de centralizar las funciones electorales en el país.

Chihuahua, Chih .- Durante su intervención, Chávez Madrid defendió la permanencia y autonomía de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), al considerarlos pilares de la democracia participativa, y expresó su preocupación por los intentos de debilitar o desaparecer estas instituciones desde el nivel federal.

“El grito de Chihuahua siempre ha sido el del federalismo, de la democracia que se construye desde abajo y no se impone desde el poder”, señaló.

- Publicidad - HP1

El legislador destacó que Chihuahua ha consolidado un marco legal sólido en materia de participación ciudadana, con mecanismos como el plebiscito, el referéndum y el presupuesto participativo, citando ejemplos recientes:

El plebiscito impulsado y financiado por el propio Ayuntamiento de Chihuahua, ante la falta de recursos del Instituto Estatal Electoral.

La participación de más de 80 mil ciudadanos en las jornadas del presupuesto participativo en la capital del estado.

Llamado a preservar instituciones ciudadanas

Chávez planteó ante la Comisión Presidencial cuatro ejes prioritarios para fortalecer el sistema electoral:

Fortalecer el presupuesto de los organismos electorales para garantizar su autonomía y operatividad. Eliminar el discurso de que la democracia “sale cara”, recordando que el costo de no tener democracia sería mucho mayor. Garantizar que los ciudadanos sigan contando los votos, como símbolo de confianza y participación directa. Mantener procesos bajo instituciones autónomas, y no bajo control de los gobiernos o intereses políticos.

“La democracia no es un gasto, es y será siempre una inversión”, afirmó contundentemente.

Reconocimiento al diálogo democrático

El coordinador panista reconoció la labor de Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y responsable de conducir los foros, a quien calificó como “un interlocutor congruente en un momento de polarización nacional.”

Finalmente, Alfredo Chávez reiteró su compromiso de defender los derechos ciudadanos, la participación libre y la soberanía de las entidades federativas ante cualquier intento de centralización.

“Desde Chihuahua, seguiremos defendiendo un federalismo electoral vivo, funcional y participativo, donde la ciudadanía siga teniendo la primera y la última palabra”, concluyó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.