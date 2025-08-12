“De manifiesto que el periférico se ha vuelto una vialidad de alto riesgo”: María Antonieta

Publicidad - LB2 -

“Plataforma derrama kilos de arena sobre los carriles de alta velocidad del periférico De la Juventud”.

Chihuahua, Chih .– Después del accidente vial durante la mañana de lunes, donde un camión de volteo que transportaba arena, esparció una gran cantidad de su carga sobre los carriles centrales del periférico De la Juventud; la diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes, reiteró la urgencia de regular el tránsito de camiones pesados en esa zona de la capital.

“Nuevamente, el periférico De la Juventud en la capital del estado vuelve a ser escenario de un incidente o un evento vial que pone o que puso en riesgo la seguridad de los automovilistas que en ese momento iban transitando”, comentó la legisladora.

Explicó que fue debido a una falla mecánica que miles de kilos de arena que se transportaban fueron esparcidos sobre los carriles del periférico De la Juventud

“Afortunadamente no hubo ningún accidente que lamentar, sin embargo, se puso en riesgo a todos los conductores que venían en los laterales de esta plataforma o en la parte de atrás y es obvio que ese vehículo por falta de atención mecánica o de mantenimiento mecánico tuvo fallas”, detalló.

Ante esto María Antonieta Pérez hizo hincapié en que el 80 por ciento de los camiones de alto tonelaje que se suben al periférico De la juventud no están en óptimas condiciones, ya que esa es la política de las empresas que tienen ese tipo de vehículos, no les dan mantenimiento y ocasionan problemas serios en las avenidas.

La diputada morenista adelantó que en las próximas semanas que se reinicien las sesiones ordinarias en el Congreso del Estado, estará trabajando de manera acelerada en la Comisión de Seguridad Pública que está a cargo de la diputada Nancy Frías para que este tema se pueda discutir con las áreas especializadas como movilidad, seguridad, tránsito y entre otros.

“Tenemos que regular, es urgente regular, el tránsito de camiones pesados por el periférico De la Juventud antes de que esta vialidad se convierta en una trampa mortal en la que tengamos que lamentar el deceso de ciudadanos”, fueron las palabras de María Antonieta Perez.

