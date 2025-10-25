Dan a conocer “Agualeaks”; hacker vende padrón de usuarios de las JMAS en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Periodista especializado en ciberseguridad, menciona que el hacker responsable se autodenomina “Eternal”, y que la información que posee es equivalente a 3 terabytes, que incluye el 70% de las entidades de agua potable del país, entre ellas Chihuahua.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El periodista Ignacio Gómez Villaseñor, especializado en ciberseguridad, reportó que un hacker, identificado como “Eternal”, ha puesto a la venta datos de casi 10 millones de personas, entre ellos, los que se ha dado a llamar Agualeaks, entre los que se encuentran los usuarios de las Juntas de Agua en el estado de Chihuahua.

Villaseñor, aclara que Eternal (AKA Holistic-K1ller) no es un atacante improvisado, y que los datos provienen de los sistemas de agua de 21 estados del país, entre los cuales están los de nuestra entidad.

Agrega, que la información es de un aproximado de 3 terabytes, ya que incluye el 70% de las entidades de agua potable del país.

De acuerdo a Villaseñor, los estados afectados por Eternal, son:

. – Aguascalientes

. – Baja California

. – Baja California Sur

. – Campeche

. – Chihuahua

. – Guanajuato

. – Jalisco

. – Michoacán

. – Nayarit

. – Nuevo León

. – Querétaro

. – Sinaloa

. – Tabasco

. – Tamaulipas

. – Yucatán

. – Coahuila.

La publicación establece que, estos datos están actualizados a septiembre del 2025.

Menciona en su cuenta de X, que a “Eternal” lo conocen por casos de “doxeo” (revelar la ubicación de alguien) de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

El sujeto, ha puesto a la venta la información en 2 mil 200 dólares (unos 40 mil pesos), o bien, 250 dólares por estado, es decir, que toda la información de los usuarios de las Juntas Municipales de Agua, se ofertan en 4 mil 600 pesos.

El temor es que la información pueda utilizarse para fraudes y hasta casos de extorsión con toda esta información.

Agualeaks: ¿Qué información vende?

• Nombres completos.

• Domicilios (calle, número, colonia, municipio).

• Datos de consumo (tipo de servicio, periodo de consumo, volumen, tarifa aplicada.

• Saldos y registros de pago.

• Información fiscal (RFC u otros).

• Números telefónicos.

• Direcciones de correo electrónico.

De momento, las autoridades en Chihuahua no han proporcionado información al respecto, y se estima que, el número de usuarios rebasa los 860 m

