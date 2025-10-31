Cuestiona Rosana Díaz participación política de mandos de seguridad en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Rosana Díaz critica a funcionarios que combinan responsabilidades de seguridad con actividades partidistas en medio de una crisis de violencia.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – La diputada local por Morena, *Rosana Díaz Reyes, lanzó un enérgico cuestionamiento contra funcionarios estatales encargados de la seguridad pública en Chihuahua, al acusarlos de **anteponer intereses partidistas* a sus responsabilidades institucionales en un momento de alta violencia en el estado. La legisladora calificó como “reprobables” las recientes declaraciones del Fiscal General del Estado, *César Jáuregui Moreno*, quien aseguró que “la seguridad está bajo control”, a pesar de que Chihuahua encabeza las estadísticas nacionales de homicidios dolosos.

El pronunciamiento de Díaz Reyes se da luego de que el estado registrara *11 asesinatos en un solo día, lo que, según la diputada, **contradice el discurso oficial* y refleja una desconexión con la realidad que viven diariamente miles de familias en ciudades como Juárez, Chihuahua capital y Cuauhtémoc. “Es una falta de sensibilidad y un claro reflejo de la lejanía con la realidad que se vive en nuestras calles”, expresó.

De forma particular, la legisladora señaló a *César Komaba Quezada, director del Sistema Penitenciario Estatal, y a **Ulises Pacheco, titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, por **desempeñar al mismo tiempo cargos de dirección en el PAN municipal*, en las ciudades de Chihuahua y Juárez, respectivamente. Para Díaz Reyes, esta doble función compromete la imparcialidad institucional y atenta contra la confianza ciudadana. “En un momento en que deberíamos cerrar filas y fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno, estos servidores públicos utilizan su posición para fines políticos”, advirtió.

La polémica surge en un contexto donde la seguridad pública en Chihuahua es uno de los temas más sensibles, particularmente en la frontera norte, que ha visto repuntes periódicos de violencia ligada al crimen organizado. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chihuahua acumuló más de 1,800 homicidios dolosos entre enero y septiembre de 2025, colocándose por encima de entidades como Guanajuato y el Estado de México en proporción por habitante.

Díaz subrayó que *Morena ha insistido en no politizar el tema de seguridad, señalando que la prioridad debe ser garantizar la paz y la protección de la ciudadanía, independientemente de los procesos electorales o intereses partidistas. La legisladora llamó a que los servidores públicos que ocupan cargos en áreas sensibles **renuncien a sus funciones políticas* si desean mantenerse en sus puestos operativos.

Finalmente, Rosana Díaz exigió “sensibilidad, responsabilidad y resultados” por parte de los responsables de la seguridad en el estado. “Los cargos públicos son para servir al pueblo, no para promover partidos. Quien tenga una función en materia de seguridad debe dedicarse a garantizar la paz, no a hacer campaña”, concluyó, en un mensaje que pone nuevamente en el centro del debate la ética pública y el uso de recursos institucionales en tiempos preelectorales.

El tema promete escalar en las próximas semanas, en medio de un proceso electoral en puerta y con una ciudadanía que, en muchas regiones del estado, continúa enfrentando diariamente el miedo, la impunidad y la incertidumbre.