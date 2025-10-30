Cuestiona Rosana Díaz a Secretario de Seguridad Pública sobre accidentes viales y medidas de prevención en el Estado de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Esta mañana durante la sesión del Congreso, la Diputada por Morena Rosana Díaz solicitó información al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

Chihuahua, Chih .- Durante su exposición de motivos la legisladora morenista manifestó que el objetivo de sus preguntas es con el compromiso de fortalecer la seguridad vial y proteger la vida de las y los chihuahuenses y que sea a través de la Dirección de Vialidad, que informe sobre la situación actual de los accidentes de tránsito, sus causas y las acciones implementadas para prevenirlos.

Rosana Díaz Reyes destacó que no es primera vez que alza la voz desde la tribuna para solicitar al Estado que atienda la gran cantidad de accidentes viales que suceden a diario en las calles del Estado. Dijo, que la movilidad segura es un tema de interés público y que las autoridades deben trabajar de manera coordinada con los municipios para reducir la siniestralidad, especialmente en las principales ciudades del estado como Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Parral, Delicias, Jiménez y Camargo.

“Cada accidente representa una historia truncada y una familia afectada y muchas veces consecuencias fatales e irreparables. Necesitamos saber qué está ocurriendo en nuestras calles, qué medidas se están tomando por parte de las autoridades responsables y cómo podemos prevenir los accidentes y sobre todo más pérdidas humanas”, señaló Díaz.

La solicitud de información es sobre:

• El número total de vehículos registrados en circulación en los municipios mencionados.

• La cantidad de accidentes de tránsito registrados en el último año y su clasificación según la gravedad de las lesiones o consecuencias fatales.

• Las causas más frecuentes de los accidentes, incluyendo conducción bajo efectos del alcohol o exceso de velocidad.

• El porcentaje de vehículos con seguro vigente en el estado.

• Las acciones de capacitación y campañas de prevención emprendidas por la Dirección de Vialidad en coordinación con los municipios.

• Los casos judicializados por accidentes viales en los últimos cinco años y su impacto en la política pública de seguridad vial.

Finalmente, la diputada subrayó que la seguridad vial no debe ser vista como un tema aislado, sino como una política integral de prevención y justicia.

“Es nuestra responsabilidad como representantes del pueblo insistir antes los oídos sordos de los funcionarios responsables de la seguridad vial, no podemos normalizar los accidentes viales ni tratarlos como simples estadísticas; cada número representa una vida que pudo haberse salvado con mejores políticas, educación vial y una verdadera cultura de respeto en las calles, concluyó.

