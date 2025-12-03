Cuestiona Maru Campos reformas al agua que afectan al campo en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Maru Campos calificó de “crueldad” las reformas que afectan a agricultores que han enfrentado sequías durante décadas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, calificó como un acto de “crueldad” el avance legislativo de reformas a la Ley de Aguas Nacionales que, desde su perspectiva, perjudican directamente a los agricultores del estado, especialmente aquellos con décadas trabajando la tierra en condiciones climáticas adversas.

El pronunciamiento de Campos se dio tras la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados del dictamen que reforma tanto la Ley General de Aguas como la Ley de Aguas Nacionales.

La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento avaló el documento que, según productores y representantes estatales, implicaría un impacto negativo en la distribución y uso del recurso hídrico para el sector agrícola del norte del país.

“Ahora es cuando se conoce a los legisladores por los que votamos y quiénes se mantienen oponiéndose a Chihuahua”, declaró la mandataria estatal, al referirse al comportamiento de diputadas y diputados federales durante la discusión del dictamen.

Añadió que el momento revela con claridad quiénes verdaderamente representan los intereses de la ciudadanía, especialmente en temas tan sensibles como el acceso al agua.

Chihuahua, históricamente marcado por ciclos severos de sequía, depende en gran medida del aprovechamiento responsable del agua para sostener su producción agropecuaria.

La gobernadora hizo énfasis en que los cambios legales deben considerar las condiciones geográficas y sociales de regiones como el estado, donde los agricultores han sostenido la actividad económica a pesar de múltiples adversidades climáticas.

Campos Galván también mencionó que su administración dará seguimiento puntual al proceso legislativo en el Congreso federal, particularmente en la Cámara de Diputados en San Lázaro, donde aún puede haber ajustes al dictamen aprobado en comisiones.

En ese sentido, llamó al Senado de la República a revisar con cuidado el contenido de la reforma y a identificar con claridad quiénes están del lado de los productores.

La jefa del Ejecutivo estatal sostuvo que era importante que en la redacción del dictamen se tomaran en cuenta las propuestas que productores chihuahuenses han defendido en distintos foros y mesas de trabajo.

Dijo confiar en que aún existe margen para que se escuche la voz del campo antes de que la reforma avance a su fase final.

