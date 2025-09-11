Cuestiona Herminia Gómez al gobierno estatal en relación a las medidas de prevención del abuso sexual y maltrato infantil en los planteles educativos

Chihuahua obtiene el segundo lugar a nivel nacional en número de víctimas menores de edad en este delito.
Chihuahua, Chih .- La diputada Herminia Gómez Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario de morena formuló una seria de preguntas dirigidas al titular de la Secretaría de Educación y Deporte, en relación a las medidas de prevención del abuso sexual y maltrato infantil en los planteles educativos.
Expuso que el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y pese a que es un problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados.
“En México, existe poca cultura de la prevención que contribuye a la normalización y a la impunidad de esta violencia”, dijo la legisladora.
Añadió que la ONU ha reconocido que el abuso sexual infantil es violencia extrema y México se encuentra entre los países con mayor incidencia; y se estima que cuatro millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual cada año.
En la última época, Chihuahua obtiene el segundo lugar a nivel nacional en número de víctimas menores de edad de este delito, lo que refleja la gravedad y urgencia de atender el problema con políticas integrales y efectivas.
Ante esto también hizo hincapié en que el reto es mayor para niñas, niños y adolescentes con discapacidad o neurodivergencia, quienes requieren información adaptada y herramientas claras, así como acompañamiento y capacitación para sus familias en este sensible tema.
Entre las preguntas dirigidas a las autoridades se encuentran las siguientes:
1. ¿Qué acciones se llevaron a cabo o se van a llevar a cabo para cumplir con el objetivo de la Jornada Nacional de Concientización sobre el Abuso Sexual y el Maltrato Infantil?
-
¿Cuántas capacitaciones han tenido el personal que labora en las escuelas del estado de Chihuahua respecto al tema de abuso sexual infantil con especial atención a grupos vulnerables?
-
¿Cuáles protocolos de actuación se han difundido en las escuelas con información accesible (lectura fácil, lengua de señas, braille, pictogramas, videos con subtítulos) para la prevención del abuso sexual y maltrato infantil?
