Cuestiona diputada de Morena comparecencia del secretario de Hacienda en Congreso de Chihuahua

María Antonieta Pérez acusó opacidad y falta de respuestas en temas clave del presupuesto 2026.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada María Antonieta Pérez Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, cuestionó duramente la comparecencia del secretario de Hacienda estatal, Jesús Granillo Vázquez, al asegurar que su presencia ante la Comisión de Presupuesto no sirvió para aclarar dudas ni responder señalamientos relevantes sobre la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026.

Durante su posicionamiento, la legisladora criticó el formato de la comparecencia, calificándolo de intransigente y restrictivo. Según explicó, esto impidió que se resolvieran dudas legítimas planteadas por la oposición, lo que, a su juicio, terminó convirtiendo el ejercicio legislativo en una pérdida de tiempo para los asistentes y una oportunidad desperdiciada para transparentar el destino de los recursos públicos.

Entre los puntos señalados por Pérez Reyes destaca el incremento al Impuesto Sobre Nómina (ISN), que aunque se ha presentado como un aumento del 1 por ciento, representa en realidad un alza del 33 por ciento en términos proporcionales, más un nuevo “impuesto universitario”, ambos aplicables sobre el último aumento al salario mínimo. La diputada advirtió que esta carga fiscal tendrá un mayor impacto en las empresas de lo que el Ejecutivo ha reconocido.

Otro aspecto criticado fue la baja asignación presupuestal al campo, al que se le destina solo el 1.2 por ciento del total del gasto público estatal, que asciende a 117 mil millones de pesos. Pérez Reyes subrayó la incongruencia de esta cifra con la necesidad de fortalecer al sector agropecuario, especialmente en zonas rurales y marginadas del estado.

También reprochó que, mientras el secretario de Hacienda argumenta abandono presupuestal por parte del Gobierno Federal, Chihuahua recibirá 3 mil 835 millones de pesos adicionales en participaciones, un monto que, según la diputada, no se refleja en compromisos claros ni en proyectos definidos.

En este sentido, criticó que el Gobierno del Estado ya contemple en su Ley de Ingresos el aumento del ISN, sin que hasta ahora se haya especificado a qué obras o proyectos se destinarán los aproximadamente 2 mil 400 millones de pesos que se estima recaudar con ese concepto. Asimismo, señaló la ausencia de programas específicos para la construcción de escuelas, a pesar de la alta demanda educativa, especialmente en Ciudad Juárez.

La legisladora también destacó que el gasto en Servicios Generales se ha incrementado de manera significativa entre 2022 y 2026, al pasar de 2 mil 700 millones a 6 mil 500 millones de pesos, incremento que ha sido justificado por la administración estatal con la renta de patrullas y el desarrollo del proyecto de vigilancia “Centinela”.

Respecto al transporte público, Pérez Reyes señaló que el sistema Juárez-Bus presenta un déficit operativo preocupante, a pesar de haberse duplicado la tarifa. Cuestionó que, aun con estas condiciones, Ciudad Juárez continúa sin un sistema de transporte público suficiente ni de calidad.

Finalmente, advirtió que aunque se planea ejercer un gasto de 24 mil 41 millones de pesos en programas dirigidos a sectores vulnerables —como adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas, jornaleros, jóvenes, migrantes, mujeres, niñas y niños— no se ha presentado información sobre los programas específicos, las formas de ejecución de los recursos ni mecanismos claros de evaluación por resultados.

