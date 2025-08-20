Apoya DIF Estatal a personas con discapacidad en Cuauhtémoc y Guachochi

Publicidad - LB2 -

Como parte de la jornada de apoyo a personas con discapacidad, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal de Chihuahua ha entregado auxiliares auditivos a 35 personas en Ciudad Cuauhtémoc y seis prótesis a beneficiarios del municipio de Guachochi.

Cuauhtémoc, Chih (ADN/Staff) – Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la colaboración con la Fundación Telmex Telcel, mediante su programa “Peso a Peso”.

El programa “Peso a Peso” ofrece auxiliares cocleares de manera gratuita, representando una inversión total de 160 mil pesos, que es financiada en partes iguales por el DIF Estatal y la Fundación Telmex Telcel.

Esta acción no solo mejora la capacidad auditiva de los beneficiarios, sino que también contribuye a su autoestima e inclusión social en la comunidad.

Hiram Mendoza Rodríguez, director de Rehabilitación del DIF Estatal, destacó la importancia de este tipo de apoyos.

“En el DIF Estatal estamos convencidos de que cada persona merece ser escuchada, valorada y considerada como una parte fundamental de nuestra sociedad”, afirmó durante la entrega de los dispositivos.

Este compromiso se refleja en el esfuerzo continuo por actualizar el padrón de beneficiarios que requieren este tipo de asistencia.

Además de los auxiliares auditivos, el DIF Estatal también adaptó y entregó cinco prótesis transtibiales y una transfemoral, con una inversión total de 315 mil pesos.

Este apoyo fue otorgado mediante una convocatoria del DIF Estatal, en colaboración con las autoridades municipales que gestionaron la documentación y el traslado de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las prótesis incluyen a Javier Bustillos Rascón, Refugia Ontiveros González, Paulina Loya Rubí, Hermida Victoria Muela Guevara, Rosalina Acosta Ramírez y Sixto Arteaga Banda, todos originarios de Guachochi.

Esta entrega de prótesis es parte de un esfuerzo más amplio para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los recursos que necesitan para mejorar su calidad de vida.

Cabe mencionar que esta no es la primera entrega realizada por el DIF Estatal en el mes de agosto. Apenas el pasado lunes 18, se entregaron otros 100 auxiliares auditivos en Ciudad Juárez, y se tiene programado repartir 70 aparatos más en la capital del estado este próximo jueves.

Estas acciones reflejan el compromiso del DIF Estatal por seguir apoyando a las personas con discapacidad en Chihuahua.

