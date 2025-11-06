Cuauhtémoc Estrada propone reformar sistema de representación proporcional y elección directa de regidores durante foro nacional de reforma electoral

Publicidad - LB2 -

En el marco de la Audiencia Pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, realizada en el Museo Semilla de la capital del estado, el diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador de la bancada de morena en el Congreso del Estado, presentó una propuesta para transformar los mecanismos de representación legislativa y municipal, en aras de fortalecer la legitimidad democrática y la participación ciudadana.

Chihuahua, Chih .- Durante el evento, encabezado por Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, y con la presencia de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, Estrada planteó dos reformas clave:

1. Transición a un sistema de representación proporcional basado exclusivamente en prelación por porcentaje de votos

El legislador criticó el actual modelo mixto de representación proporcional en Chihuahua, el cual combina listas cerradas con asignaciones por mejores porcentajes. Según explicó, ocho de las once diputaciones de representación proporcional fueron asignadas a candidatos de listas partidistas, y sólo tres a quienes obtuvieron altos porcentajes sin ganar el distrito.

“Proponemos eliminar las listas y transitar a un sistema puro de prelación, donde las curules de representación proporcional sean ocupadas por las candidatas y candidatos con los mejores porcentajes obtenidos en campaña, aunque no hayan ganado su distrito”, puntualizó.

Detalló que, en las elecciones locales de 2024, los once candidatos con los porcentajes más altos, que no alcanzaron mayoría, sumaron cerca de 300 mil votos, lo que —dijo— demuestra legitimidad suficiente para representarlos en el Congreso.

2. Elección directa de regidores en los ayuntamientos

Como segundo eje de su propuesta, Estrada Sotelo planteó que los regidores municipales sean electos directamente por el voto ciudadano, y no como parte de las planillas encabezadas por los candidatos a la alcaldía, que actualmente presentan los partidos.

“Elegimos ya a jueces y magistrados mediante el voto popular. Es contradictorio que aún no se elija directamente a quienes integran los cabildos. Es momento de dar ese paso hacia una verdadera representación municipal”, enfatizó.

Fortalecer la participación ciudadana y la democracia local

El coordinador de morena en el Congreso local indicó que ambas propuestas tienen como objetivo central dar mayor poder a la ciudadanía, legitimar a quienes integran los órganos legislativos y de gobierno, y asegurar que quienes accedan a cargos públicos lo hagan con respaldo directo de las urnas.

“Estos cambios no solo mejoran la representación, sino que profundizan el proceso de transformación política y democrática que vive el país”, declaró.

Finalmente, Cuauhtémoc Estrada agradeció a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por impulsar un proceso nacional abierto, participativo y plural para discutir el futuro del sistema electoral en México.

“Este foro es una muestra del compromiso con el diálogo democrático y la construcción de consensos para un modelo electoral más justo, transparente y ciudadano”, concluyó.

