Critica Jael Argüelles desempeño del Secretario de Salud durante comparecencia por presupuesto 2026

Acusan falta de estrategia, omisiones en atención médica y evasivas ante cuestionamientos sobre temas clave del sector salud.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La comparecencia del secretario de Salud estatal, Gilberto Baeza Mendoza, ante el Congreso del Estado, se convirtió en escenario de fuertes críticas por parte de la fracción parlamentaria de Morena, en particular de la diputada Jael Argüelles Díaz, quien acusó al funcionario de desconocer datos relevantes del sector y de no presentar estrategias claras ante problemáticas sanitarias que afectan a la población chihuahuense.

Durante la presentación del Paquete Económico 2026, Argüelles Díaz cuestionó al titular de Salud sobre las condiciones actuales de hospitales públicos, los efectos de los recortes presupuestales en los servicios médicos y la persistencia de denuncias por desabasto y deficiencias en centros de salud. Según la legisladora, Baeza no ofreció respuestas contundentes y evitó profundizar en los impactos reales de estas limitaciones.

La diputada también abordó el tema de la precariedad laboral del personal médico y de enfermería, señalando que muchos trabajadores siguen sin ser basificados, a pesar de compromisos previos de regularización. Indicó que esta situación vulnera los derechos laborales y debilita la operación de los servicios de salud en todo el estado. Según sus declaraciones, el secretario tampoco dio una respuesta clara sobre cómo y cuándo se atenderá este rezago.

En el área epidemiológica, Argüelles denunció la falta de un plan específico para enfrentar la rickettsiosis, una enfermedad que sigue provocando muertes en Chihuahua. Señaló que, pese a la gravedad del problema, el funcionario no presentó estrategias, metas ni acciones concretas para reducir la incidencia de esta enfermedad transmitida por garrapatas, particularmente presente en zonas vulnerables del estado.

Otro de los temas polémicos fue la aplicación de la vacuna antirrábica. De acuerdo con la legisladora, el secretario no presentó el contrato de adquisición ni especificó qué tipo de vacuna se ha estado utilizando, justificándose únicamente con la afirmación de que “hace años no hay casos de rabia”. Argüelles Díaz comparó esta omisión con lo ocurrido con el sarampión, donde, pese a no haber sido endémico por años, la baja cobertura de vacunación puso en alerta a las autoridades federales.

“Hoy no vimos a un secretario informado o preparado; vimos improvisación y un profundo desconocimiento en un momento en el que la salud de las y los chihuahuenses no admite titubeos”, sentenció la legisladora, quien urgió a que se corrija el rumbo antes de que las omisiones institucionales sigan poniendo vidas en riesgo.

Con esta intervención, Morena planteó un escenario crítico en torno a la conducción de la política de salud estatal, acusando falta de preparación, opacidad en la información pública y ausencia de planificación estratégica. En contraste, el secretario Baeza había expuesto previamente una propuesta presupuestal de más de 9 mil 492 millones de pesos, con una meta de superar el 80% en el abasto sostenido de medicamentos y más de 29 mil esterilizaciones programadas como parte de las acciones de bienestar animal.

