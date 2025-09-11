Coordinan estrategias para atender a comunidades afectadas por las recientes lluvias

Publicidad - LB2 -

Destinarán recursos y personal para apoyar en la rehabilitación de: infraestructura, viviendas y servicios básicos.

Chihuahua, Chih .- Ante las afectaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en la entidad, se llevó a cabo la tercera sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal para Desastres Naturales, con el fin de coordinar acciones estrategias para atender y acompañar a las comunidades que se vieron afectadas.

Durante la reunión, se presentó un informe detallado sobre los daños que se presentaron en municipios como Ahumada, Aldama, Guadalupe y Calvo, Moris, Guazapares, Casas Grandes y Chínipas.

Por ello, las autoridades aprobaron la adquisición de recursos a través del Fideicomiso Estatal para Desastres Naturales, con los que se realizarán labores de reconstrucción, rehabilitación de infraestructura, viviendas y servicios básicos.

El coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Corral Torresdey, expuso las acciones de preparación y respuesta que se han implementado desde el inicio de la contingencia, que incluyen la entrega de apoyos emergentes, evaluación técnica de daños, coordinación con autoridades municipales y activación de protocolos de seguridad para salvaguardar a la población.

La sesión contó con la participación del subsecretario de Gobernación, Salvador Caballero Ramírez, en representación del secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, además de Víctor Manuel Molina Leyva, consejero jurídico del Ejecutivo.

También acudieron representantes de los titulares de la Fiscalía General del Estado; la Dirección Ejecutiva de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaria de Desarrollo Humano y Bien Común, y de la Secretaria de Hacienda.

