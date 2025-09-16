Movil - LB1 -
    septiembre 16, 2025
    Convocan a productores y técnicos del campo a profesionalizarse en el sector agropecuario

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) emitió una invitación dirigida a productoras, productores, técnicas, técnicos y personas vinculadas al sector rural, a aprovechar los cursos, talleres y eventos gratuitos que se imparten en la dependencia.

    Chihuahua, Chih .- Desde el mes de agosto se han realizado capacitaciones como el taller de producción de microorganismos en biofábricas, de protocolos sanitarios y estrategias para enfrentar la sequía, manejo poscosecha e identificación de insectos en el huerto, aprovechamiento óptimo del agua de lluvia y estudio de insectos en los bosques de Chihuahua, entre otros.

    Los talleres se organizan en tres categorías:

    • Eventos especializados: que incluyen el buen uso y manejo de agroquímicos, fumigación con drones agrícolas, uso de sensores de humedad del suelo, manejo integrado de plagas y suplementación de ganado bovino en agostadero

    • Talleres teórico-prácticos, que abarcan la elaboración de lácteos, embutidos, aceites esenciales, diagnóstico de gestación en animales, productos de belleza con leche de cabra y huertos de traspatio

    • Eventos asociados que combinan temáticas como protocolos sanitarios y estrategias ante la sequía, trazabilidad del ganado y oportunidades comerciales, o manejo postcosecha e identificación de plagas

    “Queremos invitar a productores y técnicos del campo chihuahuense a participar en esta serie de capacitaciones y asistencia técnica gratuita que tenemos para el resto del año. Habrá cursos y talleres prácticos”, comentó Karla Trejo López, encargada del proyecto en la Secretaría de Desarrollo Rural.

    Para más información sobre próximos eventos, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (614) 429-33-00 ext. 17730.

    Los espacios son limitados, por lo que se recomienda estar al pendiente de la disponibilidad de la dependencia.

