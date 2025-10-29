Convoca Estado a empresas locales a sumarse a la México Assembly Wiretech en Guanajuato

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), invita al gremio empresarial y de proveeduría local a sumarse a la séptima edición del “México Assembly Wiretech”, que se llevará a cabo los días 11 y 12 de marzo de 2026 en León, Guanajuato.

Chihuahua, Chih .- El objetivo principal es fortalecer el vínculo entre empresas dedicadas a la industria arnesera, de automatización y electrónica, en un entorno donde la innovación y la digitalización continúan marcando el ritmo de crecimiento industrial a nivel global.

Miguel Samaniego, director de Industria de la SIDE, señaló que este evento representa una oportunidad para que los participantes accedan a una amplia gama de conferencias enfocadas en las últimas tendencias y prácticas de la industria, incluyendo el uso de la inteligencia artificial como herramienta para la mejora de procesos productivos.

Asimismo, indicó que el encuentro darán espacios de networking que permitirán a fabricantes, proveedores y compradores conectar en un mismo lugar, fortaleciendo así las relaciones comerciales de la región y las cadenas de suministro entre empresas nacionales e internacionales.

Por su parte, Jesús Duarte, presidente de México Assembly Wiretech, informó que hasta el momento se cuenta con el registro de más de 70 compañías provenientes de 18 países, entre ellos México y Estados Unidos, lo que refleja el interés global en la industria de manufactura avanzada y electrónica.

Con este encuentro se busca expandir las oportunidades de proveeduría local en bienes y servicios dentro del Estado de Chihuahua, y al mismo tiempo ampliar su proyección a nivel nacional, razón por la cual esta edición se desarrollará en Guanajuato para fortalecer la colaboración interregional.

Para participar como visitante o expositor, los interesados pueden realizar su registro a través del siguiente enlace: https://app.registrasso.com/es/event/wiretech-vii-edicion-leon, donde además podrán consultar más información sobre la agenda del evento.

