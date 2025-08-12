Convoca Congreso a jóvenes a participar en el Parlamento Juvenil 2025

Publicidad - LB2 -

El Congreso del Estado de Chihuahua, a través de las Comisiones Unidades de Juventud y Niñez y de Educación, Cultura Física y Deporte, presentó la convocatoria para participar en el evento “Parlamento Juvenil Chihuahuense 2025″ que se desarrollará durante el mes de septiembre.

Chihuahua, Chih .- En su mensaje, la diputada presidenta de las comisiones unidas, Magdalena Rentería, mencionó que este evento representa una oportunidad única para que las y los jóvenes expresen sus ideas, planteen soluciones y participen directamente en el análisis y propuestas de iniciativas que impacten a nuestra comunidad.

“La participación ciudadana es la base de una democracia sólida y la voz de la juventud es esencial para construir el futuro que deseamos. Esta convocatoria está abierta a todas y todos los jóvenes”, expresó la diputada.

Por su parte, la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Yanko Durán Prieto, agradeció al Congreso del Estado por tomar en cuenta al instituto para colaborar en este ejercicio tan relevante que se trata de impulsar y fortalecer la democracia. “No existe democracia si no se escucha a todas las voces, de niñas, niños y de juventudes de todos los grupos”, puntualizó la Consejera Presidenta.

Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud agradeció el apoyo de los medios de comunicación en la difusión a esta gran convocatoria que sirve para dar voz a los jóvenes del estado de Chihuahua, además compartió su experiencia participando en el Parlamento Juvenil del Congreso del Estado.

“Para los jóvenes, ser el presente representa que debemos tomar la responsabilidad de lo que significa ser la generación que debe ser capaz de decir lo que se está haciendo mal, lo que se está haciendo bien y lo que se debe de hacer diferente”, señaló la directora del ICHIJUV.

La convocatoria está dirigida a las y los jóvenes chihuahuenses entre 15 y 25 años y deberán presentar una propuesta, postura o planteamiento enfocada al ámbito de Chihuahua y ser referente a alguno de los objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU.

En el lanzamiento de la convocatoria estuvieron presentes, las diputadas Magdalena Rentería, Nancy Frías y Herminia Gómez; el diputado Roberto Carreón; la directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud (CHIJUV), Fernanda Martínez; la presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán; Gustavo Zabre, en representación del Secretario de Educación; el secretario de Administración del Congreso del Estado, Ottofriderch Rodríguez y la directora de Recursos Humanos del Congreso, Judith Estrada.

Para conocer más detalles o aclarar dudas, comunicarse con la licenciada Isabel Sánchez en el teléfono 614-412-3200 extensión 25137 o consultar las bases en el sitio www.congresochihuahua.gob.mx.

