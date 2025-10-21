Movil - LB1A -
octubre 21, 2025
    octubre 21, 2025 | 16:19
    Consulta Pública por un Nuevo Trato demostró que los chihuahuenses estamos hartos de que se nos trate como migajeros: Francisco Sánchez

    POR Redacción ADN / Agencias
    “Los chihuahuenses estamos hartos de que se nos trate como migajeros. Chihuahua exige justicia fiscal y respeto a su trabajo”, sentenció el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al señalar que los resultados de la Consulta Pública por un Nuevo Trato para el Norte, demostraron un rotundo rechazo al saqueo que realiza el régimen centralista hacia Chihuahua.

    Chihuahua, Chih .– Francisco Sánchez remarcó que más del 90% de los votantes expresaron que el trato de la federación en materia presupuestal es injusto y que es urgente que se revise el pacto federal que se lleva el dinero que se produce en Chihuahua y solo le regresa migajas.

    “Cada peso que Chihuahua envía a la Federación se multiplica en privilegios y despilfarros del régimen. Mientras tanto, nuestras carreteras se caen, los hospitales no tienen medicinas y las escuelas sobreviven con lo mínimo. Eso se llama injusticia, y el Nuevo Trato nace para romperla”, subrayó el diputado.

    Francisco Sánchez Villegas explicó que los resultados de la consulta servirán como base para el trabajo legislativo para reformar el Pacto Fiscal , que permita que Chihuahua conserve una mayor proporción de los recursos que genera, los administre con autonomía y los invierta en su propio desarrollo.

    “Este movimiento nace de la dignidad del pueblo chihuahuense. No pedimos favores, exigimos lo justo: un trato fiscal equitativo, infraestructura digna y un gobierno que deje de castigar a quienes sí trabajan y producen”, sentenció.

