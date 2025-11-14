Conmemora Congreso el 115 aniversario de la Revolución Mexicana en Cuchillo Parado

Publicidad - LB2 -

Los tres poderes del Estado se reunieron en sesión solemne para honrar el inicio del movimiento revolucionario.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En una jornada conmemorativa cargada de simbolismo histórico, el Congreso del Estado de Chihuahua celebró una Sesión Solemne en el seccional de Cuchillo Parado con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, acto que reunió a los tres poderes del Estado en el lugar donde se reconoce el arranque del movimiento armado que transformó al país.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples del poblado, donde las y los diputados de la LXVIII Legislatura, acompañados por la gobernadora María Eugenia Campos Galván y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera, recordaron el papel histórico de Chihuahua como cuna de la Revolución de 1910.

El diputado Ismael Pérez Pavía, representante del Distrito 11, dirigió un mensaje en el que destacó el legado revolucionario de la entidad y el simbolismo que representa este territorio para la historia nacional. “Aquí en Cuchillo Parado no se inició solo una rebelión: nació una esperanza. Una esperanza que cruzó los llanos de Coyame, las sierras de Guerrero y las calles de Ciudad Juárez, hasta cambiar el destino de toda una nación”, expresó el legislador ante autoridades estatales y habitantes de la comunidad.

En su intervención, la gobernadora María Eugenia Campos subrayó que Chihuahua fue el punto de partida de una transformación nacional, al encender la mecha de un movimiento impulsado por ideales de justicia, libertad y dignidad. “Con orgullo podemos decir que aquí comenzó una revolución que fue antes que nada un acto de conciencia y una bandera de dignidad y de libertad”, expresó.

Campos Galván también hizo un llamado a mantener vivo el espíritu de lucha de aquellos tiempos: “La libertad no es un regalo del pasado, sino una tarea permanente, no basta con haberla conquistado una vez, hay que defenderla todos los días”, afirmó durante la sesión solemne.

Como parte del protocolo, las autoridades estatales y municipales realizaron una guardia de honor en el busto del General Toribio Ortega Ramírez, figura clave del levantamiento en esta región del estado. Ortega es reconocido como uno de los primeros jefes revolucionarios que se levantaron en armas contra el régimen porfirista desde este rincón del municipio de Coyame del Sotol.

Al concluir los actos oficiales, los asistentes pudieron recorrer una exhibición de productos regionales instalada en la plaza principal, donde también se ofreció una comida comunitaria, reforzando así el carácter social y cercano de esta conmemoración anual que recuerda la identidad rebelde y transformadora del pueblo chihuahuense.

