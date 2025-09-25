Congreso propone declarar el 14 de octubre como Día Estatal del Murciélago

Publicidad - LB2 -

Diputadas y diputados del Congreso del Estado presentaron el Proyecto de Decreto mediante el cual se declara el 14 de octubre de cada año como “Día Estatal del Murciélago”, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de esta especie en el equilibrio ecológico, la agricultura y la biodiversidad de Chihuahua.

Chihuahua, Chih .- México alberga más de 140 especies de murciélagos, de las cuales 31 habitan en Chihuahua, desempeñando un papel fundamental en los ecosistemas a través de servicios como el control biológico de plagas, la polinización, la dispersión de semillas y el aporte de nutrientes mediante el guano. Además, los murciélagos tienen un alto valor cultural, educativo y turístico.

Un ejemplo emblemático es el Santuario de los Murciélagos de Santa Eulalia, en el municipio de Aquiles Serdán, donde se concentra una de las colonias más grandes del país, con entre cuatro y siete millones de ejemplares. Destaca la especie Tadarida brasiliensis, capaz de consumir hasta 50 toneladas de insectos en una sola noche, lo que genera beneficios directos a la agricultura en la zona más productiva del estado, que incluye a Delicias, Camargo, Meoqui, Julimes, Rosales, Saucillo y La Cruz.

- Publicidad - HP1

Cabe resaltar que esta iniciativa representa un merecido reconocimiento al compromiso y la perseverancia de las y los académicos de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la UACH, quienes desde hace años han dedicado su talento y conocimiento a documentar rigurosamente la necesidad de declarar a las cavernas de Santa Eulalia como Área Natural Protegida.

Con esta declaratoria, se busca educar y sensibilizar a la población, impulsar programas de conservación e investigación, reducir el uso de plaguicidas en la agricultura, fomentar el turismo ecológico en Aquiles Serdán y otras regiones, así como combatir los prejuicios y estigmas que rodean a esta especie.

“Proteger a los murciélagos es proteger la vida, la salud y el equilibrio ambiental de Chihuahua. Con esta iniciativa, el Estado Grande se proyecta como referente en conservación de la biodiversidad a nivel nacional e internacional”, destacaron los legisladores proponentes.

La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y dictamen.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.