Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 30, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 30, 2025 | 16:24
    InicioEstado

    Congreso aprueba demanda de Francisco Sánchez para frenar cacería de Ubers en aeropuertos

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Congreso del Estado aprobó la demanda del diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, para urgir a la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a frenar los abusos y detenciones ilegales contra choferes de plataformas digitales en aeropuertos.

    Chihuahua, Chih .- “Hoy, el Congreso respalda nuestra demanda para que se respete la ley y se ponga fin a esta cacería injusta. Defender a los trabajadores de Uber es defender el derecho al trabajo y a la libertad”, expresó el legislador.

    El acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Guardia Nacional a cesar inmediatamente los actos de intimidación y detención arbitraria en los aeropuertos de Chihuahua y Ciudad Juárez, así como en otras terminales del país y garantizar el libre ejercicio del trabajo para los conductores de Uber.

    - Publicidad - HP1
    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 056 | Fuego en el Pacífico

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  Hoy abordamos los temas más...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Repara Ichife socavón en Primaria Libertad de Juárez

    El Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), atendió un socavón de aproximadamente seis...
    Juárez / El Paso

    Avanza repavimentación de la Av. Tecnológico

    La Dirección General de Obras Públicas continúa trabajando en la repavimentación de tramos de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.