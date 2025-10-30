Congreso aprueba demanda de Francisco Sánchez para frenar cacería de Ubers en aeropuertos

Publicidad - LB2 -

El Congreso del Estado aprobó la demanda del diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, para urgir a la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a frenar los abusos y detenciones ilegales contra choferes de plataformas digitales en aeropuertos.

Chihuahua, Chih .- “Hoy, el Congreso respalda nuestra demanda para que se respete la ley y se ponga fin a esta cacería injusta. Defender a los trabajadores de Uber es defender el derecho al trabajo y a la libertad”, expresó el legislador.

El acuerdo aprobado por el Pleno del Congreso exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Guardia Nacional a cesar inmediatamente los actos de intimidación y detención arbitraria en los aeropuertos de Chihuahua y Ciudad Juárez, así como en otras terminales del país y garantizar el libre ejercicio del trabajo para los conductores de Uber.

