Concluye la Secretaría de la Función Pública las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2025

Durante dos meses se realizaron más de 80 actividades dirigidas a fortalecer la ética en el servicio público.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado de Chihuahua concluyó formalmente las Jornadas de Integridad y Anticorrupción 2025, un esfuerzo institucional que durante dos meses desplegó más de 80 actividades orientadas a promover una administración pública más ética, transparente y cercana a la ciudadanía.

Durante la ceremonia de clausura, se entregaron los certificados EC0500 “Acción con Legalidad y Prevención de la Corrupción en la Administración Pública” y EC0105 “Atención al Ciudadano en el Sector Público” a servidores públicos que participaron en las jornadas, como parte del compromiso por elevar la calidad del servicio y el respeto a la legalidad dentro del gobierno estatal.

Las actividades incluyeron talleres, conferencias, mesas de trabajo, acuerdos interinstitucionales, así como encuentros con instituciones educativas, estudiantes y sociedad civil, en un enfoque integral que buscó involucrar a diversos sectores en la construcción de una cultura de integridad en el servicio público.

Uno de los momentos destacados del evento fue la presentación del Informe de Avances del Fortalecimiento de la Estrategia de Integridad y Anticorrupción, presentado durante la Tercera Sesión del Grupo Estratégico, en la que participó el fiscal Anticorrupción del Estado, Luis Abelardo Valenzuela, junto con representantes de distintos organismos públicos y académicos.

En su intervención, el titular de la SFP, Roberto Fierro, aseguró que estas jornadas son reflejo del compromiso de la administración estatal por combatir la corrupción de manera activa y prevenir conductas que dañan la confianza pública. “La integridad no es un evento, sino un proceso continuo que se construye por todos, con acciones cotidianas, desde lo individual y lo colectivo”, afirmó.

Asimismo, Graciela Aída Velo, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua (Upnech), participó en el acto de clausura y resaltó la importancia de la formación continua como una herramienta clave para mejorar la atención a la ciudadanía y consolidar un servicio público de calidad, con principios claros y alineado con las necesidades sociales.

Con el cierre de estas jornadas, la Secretaría de la Función Pública reiteró su llamado a servidores públicos, instituciones educativas, sector privado y ciudadanía en general a mantener un diálogo abierto y constante sobre la ética pública, así como a generar condiciones que permitan prevenir y erradicar la corrupción desde la raíz.

