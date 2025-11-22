Concluye en Chihuahua el México Selection by CMB 2025 con reconocimiento a la vitivinicultura local

Publicidad - LB2 -

El certamen reunió a expertos, productores y catadores en una edición histórica para el estado.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Con una ceremonia realizada en el Valle de los Encinos, en las cercanías de El Saúz, concluyeron formalmente las actividades del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles (CMB) 2025, uno de los certámenes más relevantes en América Latina para la evaluación de vinos, bebidas espirituosas y cervezas artesanales. La edición celebrada en Chihuahua marcó un hito para la industria vitivinícola del estado, al posicionarla como un nuevo referente en el mapa enológico nacional e internacional.

Durante el acto de clausura, autoridades estatales y organizadores del evento destacaron la calidad y evolución de los productos chihuahuenses, subrayando su papel en el fortalecimiento del sector agroindustrial, turístico y cultural. El evento fue encabezado por Edibray Gómez Gallegos, secretario de Turismo del estado; Carlos Borboa, presidente del CMB para las Américas; y Baudouin Havaux, director general del concurso internacional, quienes reconocieron el trabajo de productores, bodegas y equipos técnicos que participaron en el proceso de evaluación.

- Publicidad - HP1

El Valle de los Encinos, sede del evento, fue también punto de encuentro para visitas guiadas, donde los asistentes pudieron conocer de cerca los procesos de producción del vino local. En paralelo, se llevó a cabo la última sesión de cata, en la que participaron jueces internacionales, enólogos, periodistas especializados y catadores que evaluaron decenas de etiquetas provenientes de distintas regiones del país.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento entregado a Homero Chávez Bunsow, empresario y productor de la región de Delicias, por su destacada trayectoria e impulso a la vitivinicultura chihuahuense. Su labor fue señalada como un ejemplo de compromiso con el desarrollo del campo y la promoción del vino como producto emblemático del estado.

Como parte de la programación cultural, se realizó una presentación especial a cargo de la Nación Apache, encabezada por el Indio Victorio, la cual buscó resaltar la riqueza multicultural del estado y su vínculo con tradiciones ancestrales. Este componente se integró al certamen con el propósito de promover un intercambio cultural más amplio, alineado con la visión integral del México Selection.

Finalmente, se llevó a cabo el acto simbólico de cambio de estafeta al estado de Puebla, que será la próxima sede del México Selection by CMB 2026. Con ello, Chihuahua cierra su participación como anfitrión de esta edición, dejando una imagen positiva por su organización, hospitalidad y la proyección que brindó al talento local y a la calidad de sus productos.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a mantenerse informada sobre próximas actividades, convocatorias y proyectos del sector en las plataformas digitales oficiales de la Secretaría de Turismo, como parte de la estrategia estatal para posicionar a Chihuahua como un destino con identidad, sabor y futuro vitivinícola.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.