Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 11, 2025 | 12:55
    InicioEstado

    Con exposición fotográfica, conmemoran Congreso y CONAFE a educadores comunitarios

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    En el marco del 54 aniversario de CONAFE, el diputado Óscar Avitia propone designar el 11 de septiembre como día conmemorativo de los educadores comunitarios.

    Chihuahua, Chih .- El diputado Óscar Avitia, presidente de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte, en conjunto con la coordinadora territorial del Consejo Nacional de Fomento a la Educación (CONAFE), la licenciada Lorenza Botello, realizó una exposición fotográfica con el objetivo de celebrar el 54 aniversario de CONAFE y de anunciar la propuesta que realizará ante el Pleno del Congreso para designar el 11 de septiembre de cada año como día conmemorativo de las y los educadores comunitarios.

    En su intervención, el diputado Avitia compartió que en este aniversario se busca rendir un homenaje a esas y esos héroes que con su entrega hacen posible que ningún niño y ninguna niña se queden sin aprender, además, compartió con los presentes que propondría una iniciativa con la intención de designar un día conmemorativo para ellos y ellas con la intención de reconocer y visibilizar su esfuerzo, su vocación y su misión.

    - Publicidad - HP1

    “Celebramos 54 años de una institución que ha transformado vidas y comunidades, más de medio siglo llevando educación a todos los rincones más apartados del México profundo, donde muchas veces el primer amigo, la primera clase, la primera esperanza llegaron gracias a ustedes, los educadores comunitarios”, expresó el legislador.

    Por su parte, la coordinadora Lorenza Botello, también destacó el esfuerzo de los padres de familia por abrir a CONAFE las puertas de sus casas y de sus comunidades, así como por comprometerse con ellos en la educación de sus hijas e hijos. “Nosotros hemos estado con ustedes caminando paso a paso, gracias por estar hoy aquí, este reconocimiento se los digo desde lo más profundo de mi corazón”, dijo la licenciada Botello.

    Además, el diputado Arturo Medina, la diputada Edith Palma, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón; la representante de la Secretaría de Educación y deporte, Arisbe Segovia; así como Ulises García Soto, representante de la SEP, coincidieron en la importancia de reconocer a quienes hacen posible la labor educativa de CONAFE, los hombres y mujeres que llevan conocimiento a las comunidades, los padres de familia que confían y acompañan a las figuras educativas, así como las niñas y niños que con entusiasmo y dedicación aprenden con la ilusión de un futuro prometedor.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Respalda Arturo Medina a Oscar Avitia en búsqueda de reconocimiento a educadores comunitarios del CONAFE

    Arturo Medina, Coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado de...
    Estado

    Tipificará Francisco Sánchez el huachicol fiscal como delito de traición a la patria

    El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.