Con amparo promovido por Alma Portillo, colonia entera obliga a la JMAS de Parral a entregarles agua

Ganan amparo colectivo; el primero de muchos, advierte Alma Portillo.

Parral, Chih.- La diputada Alma Portillo, de Movimiento Ciudadano informó que la justicia federal otorgó una suspensión provisional para la entrega de agua como parte de la resolución de un juicio de amparo colectivo, interpuesto por vecinos del fraccionamiento San José III Etapa, contra la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral y la Presidencia Municipal de esta ciudad.

La autoridad federal resolvió sobre la exposición de vecinos respecto a una serie de problemáticas, desde la falta de agua potable por red hidráulica, carencia de drenaje y pavimentación. Asimismo, la falta de registro del fraccionamiento, que impide la entrega de títulos de propiedad y nula habilitación de áreas verdes.

Las siete de las familias de la zona que interpusieron este recurso legal expusieron que, desde hace más de 15 años se abastecen de pipas cada dos semanas que reciben al mostrar un vale.

Por tanto, el Juez Federal del Décimo Séptimo Circuito en Chihuahua concedió:

•Suministro inmediato y continuo de agua potable a las familias, en cantidad suficiente para cubrir el mínimo vital de 50 litros diarios por persona.

•El abasto debe hacerse a través de pipas de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Parral.

•No podrá condicionarse a pago alguno por parte de los vecinos.

La legisladora de Movimiento Ciudadano reconoció la suspensión provisional como un gran logro, dado que a las familias se les reconoce el derecho al agua; insistió que irá junto con los vecinos en total organización para terminar de una vez por todas con la discriminación del agua en Parral.

Además la legisladora reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia de fuerza mayor en coordinación estrecha con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano.

Bajo la premisa de que es un precedente fuerte en defensa de los derechos humanos, recalcando que el agua no es un favor político ni un servicio opcional, finalizó.

