Coinciden manifestaciones en Chihuahua y provocan momento de tensión

Contingentes con demandas distintas se cruzaron en la capital del estado; el incidente no pasó a mayores.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La jornada de movilización realizada este sábado en la ciudad de Chihuahua concluyó con algunos momentos de tensión, luego de un encontronazo verbal entre dos contingentes con demandas distintas.

A pesar del altercado, la situación fue contenida rápidamente y no se reportaron incidentes mayores.

De acuerdo con información recabada por ADN, el momento de tensión se originó cuando coincidieron en la vía pública dos manifestaciones: por un lado, integrantes del movimiento juvenil de la denominada Generación Z, y por el otro, ciudadanos inconformes con el cobro de la Revalidación Vehicular.

El cruce entre ambos grupos derivó en un intercambio de palabras que alteró momentáneamente el orden.

Fuentes cercanas a la organización de la protesta indicaron que se trató de un “detalle menor” y que, tras una breve conversación, los participantes de ambos contingentes acordaron continuar por caminos separados, evitando mayores confrontaciones.

No fue necesaria la intervención de fuerzas de seguridad, más allá del acompañamiento preventivo de elementos de tránsito y policía municipal.

El movimiento contra la Revalidación Vehicular ha tomado fuerza en las últimas semanas, particularmente en la capital del estado, donde se han realizado diversas protestas en rechazo al cobro que consideran injustificado.

Este grupo ha insistido en la necesidad de revisar el marco legal y financiero que sustenta dicho cobro anual.

Por su parte, el grupo juvenil autodenominado Generación Z ha realizado distintas movilizaciones recientes con agendas enfocadas en temas como el medio ambiente, derechos digitales y participación ciudadana, aunque sin una estructura organizativa definida, lo que ha generado interpretaciones diversas sobre su propósito.

La coincidencia de estas expresiones sociales en el espacio público no es nueva en Chihuahua capital, donde el centro histórico y sus calles adyacentes son frecuentemente utilizadas como punto de reunión para manifestaciones.

Aunque en esta ocasión se generó una tensión momentánea, el evento no pasó de un cruce verbal contenido por los propios manifestantes.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.

Ambos movimientos continúan activos y con agenda abierta para los próximos días, en un contexto social donde distintas expresiones ciudadanas comienzan a cobrar visibilidad de cara al cierre de año.

