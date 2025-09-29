Clausuró Gobernación Estatal 8 establecimientos durante la última semana

Durante la semana del 22 al 28 de septiembre de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 300 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.
Chihuahua, Chih .- Dichas acciones dieron como resultado un total de 8 clausuras, de las cuales una fue en Ascensión, dos en Nuevo Casas Grandes, y cinco en Ciudad Juárez.
Las clausuras fueron las siguientes:
Ascensión:
* Tienda de abarrotes “Mendoza” por violación de giro
Nuevo Casas Grandes:
* Tienda de abarrotes “Modelorama 1” por acta no atendida
* Tienda de abarrotes “Dennys” por violación de giro
Juárez:
* Restaurante “Mariscos Los Reyes” por operar sin permiso
* Tienda de abarrotes “Six Abarrotes Amox” por violación de giro
* Salón de eventos “Jardín de Eventos Pedregal” por operar sin permiso
* Tienda de abarrotes “Six La Esmeralda” por violación de giro
* Tienda de abarrotes “Six la Güereja” por operar fuera de horario y violación de giro
El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo que el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.