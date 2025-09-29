Movil - LB1 -
    septiembre 29, 2025 | 11:09
    Clausuró Gobernación Estatal 8 establecimientos durante la última semana

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Durante la semana del 22 al 28 de septiembre de 2025, personal de la Subsecretaría de Gobernación realizó 300 inspecciones a establecimientos que expenden y/o comercializan bebidas alcohólicas.

    Chihuahua, Chih .- Dichas acciones dieron como resultado un total de 8 clausuras, de las cuales una fue en Ascensión, dos en Nuevo Casas Grandes, y cinco en Ciudad Juárez.

    Las clausuras fueron las siguientes:

    Ascensión:
    * Tienda de abarrotes “Mendoza” por violación de giro

    Nuevo Casas Grandes:
    * Tienda de abarrotes “Modelorama 1” por acta no atendida
    * Tienda de abarrotes “Dennys” por violación de giro

    Juárez:
    * Restaurante “Mariscos Los Reyes” por operar sin permiso
    * Tienda de abarrotes “Six Abarrotes Amox” por violación de giro
    * Salón de eventos “Jardín de Eventos Pedregal” por operar sin permiso
    * Tienda de abarrotes “Six La Esmeralda” por violación de giro
    * Tienda de abarrotes “Six la Güereja” por operar fuera de horario y violación de giro

    El objetivo de estas revisiones es asegurar que se cumpla la ley, por lo que el Gobierno del Estado exhorta a las y los propietarios de comercios que distribuyen este tipo de bebidas, a cumplir con la normatividad en la materia para evitar sanciones.

