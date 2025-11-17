Clausura Gobernación Estatal seis establecimientos con venta de alcohol en Chihuahua y Juárez

Publicidad - LB2 -

Las inspecciones buscan garantizar el cumplimiento de la ley y evitar riesgos a la seguridad pública.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de las acciones permanentes para verificar el cumplimiento de la normativa en la venta y distribución de bebidas alcohólicas, la Subsecretaría de Gobernación del Estado realizó 339 inspecciones en distintos puntos de la entidad entre el 10 y el 16 de noviembre. Estas revisiones derivaron en la clausura de seis establecimientos, cuatro de ellos ubicados en Ciudad Juárez y dos en la ciudad de Chihuahua.

La autoridad estatal informó que estas medidas se aplican con el objetivo de mantener el orden, prevenir riesgos a la población y sancionar a aquellos negocios que operan fuera del marco legal. Se exhortó a los propietarios de establecimientos con venta de alcohol a mantener su documentación en regla y respetar los lineamientos establecidos por la ley.

En la ciudad de Chihuahua, los negocios clausurados fueron el restaurante-bar “Barra Tradicional”, debido a hechos de sangre registrados en el lugar, y el salón de eventos “Granja Familiar Sosa Ibarra”, que operaba sin los permisos correspondientes.

En Ciudad Juárez, las clausuras incluyeron la licorería “Súper Six Hospital”, ubicada en una tienda de autoservicio, por carecer de autorización para operar, así como la tienda de abarrotes “Six Ivonne”, por incurrir en violación de giro, es decir, vender productos o realizar actividades no permitidas dentro de su licencia comercial.

También fueron cerrados dos salones de eventos: “Arjeri”, por permitir la extracción de bebidas alcohólicas del recinto, y “Terraza el Patrón”, por operar sin permiso vigente.

La Subsecretaría de Gobernación reiteró que estas inspecciones se mantendrán de manera regular, especialmente en temporadas con mayor actividad social, para asegurar que los establecimientos respeten las condiciones de su licencia, horarios y medidas de seguridad.

Asimismo, se recordó que las clausuras pueden derivar en sanciones administrativas, multas económicas e incluso la revocación definitiva de permisos en caso de reincidencia o situaciones de riesgo para la ciudadanía.

El Gobierno del Estado hizo un llamado a denunciar irregularidades y mantener una cultura de legalidad, destacando que el cumplimiento normativo es fundamental para la sana convivencia y el desarrollo económico ordenado de las comunidades.

