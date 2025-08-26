Movil - LB1 -
    Trabajos de tubería en Chihuahua afectarán el tránsito por dos semanas

    Chihuahua

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado, a través de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, ha anunciado que este miércoles iniciarán trabajos de construcción de 60 metros de tubería hidráulica en la intersección de la avenida José María Iglesias y la calle Encino, ubicada en la colonia Granjas. Este proyecto tiene como objetivo mejorar la infraestructura de agua potable en la región.

    Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Las maniobras de construcción están programadas para durar aproximadamente dos semanas. Durante este periodo, se espera que el tránsito vehicular en sentido norte-sur se vea afectado, lo que podría ocasionar retrasos en la circulación. Por ello, las autoridades recomiendan a los conductores y peatones que tomen las debidas precauciones al transitar por la zona.

    La JMAS de Chihuahua ha señalado que se colocarán señalamientos adecuados para informar a los usuarios sobre las condiciones del tráfico y las rutas alternas disponibles. Es importante que los conductores respeten estas indicaciones para garantizar su seguridad y la de los demás. La colaboración de la ciudadanía es fundamental para minimizar el impacto de estas obras en la movilidad urbana.

    El proyecto de construcción de la nueva red de tubería hidráulica es parte del compromiso del Gobierno del Estado por mejorar los servicios públicos en Chihuahua. La JMAS ha enfatizado que estas acciones son necesarias para asegurar un suministro adecuado y eficiente de agua potable a la población, lo que a su vez contribuye al desarrollo y bienestar de la comunidad.

    Además, se espera que la finalización de estos trabajos permita una mayor capacidad en el sistema de distribución de agua, lo que beneficiará a los habitantes de la colonia Granjas y áreas aledañas. La JMAS se compromete a mantener informada a la ciudadanía sobre el avance de las obras y cualquier cambio en las condiciones del tráfico.

    Finalmente, se invita a la población a estar atenta a los comunicados oficiales emitidos por la JMAS y otras autoridades locales, quienes continuarán brindando actualizaciones sobre el progreso de los trabajos y su impacto en la movilidad en la ciudad.

