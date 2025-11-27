Suman esfuerzos voluntarios y Municipio para limpiar el Río Sacramento en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

En la jornada se han recolectado más de 500 toneladas de desechos en el cauce a la altura de la colonia Minerales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Cerca de 400 personas, entre voluntarios, vecinos, estudiantes y personal del Gobierno Municipal, participaron este jueves en una intensa jornada de limpieza del Río Sacramento, como parte del programa “Rescatemos el Río Sacramento”, impulsado por el Ayuntamiento de Chihuahua. A la fecha, la iniciativa ha logrado retirar más de 500 toneladas de basura acumulada en el cauce, que incluye desde residuos sólidos hasta objetos voluminosos como llantas, muebles y electrodomésticos.

El alcalde Marco Bonilla Mendoza acudió personalmente a la actividad realizada en el tramo ubicado a la altura de la colonia Minerales, donde agradeció el compromiso de los participantes y reiteró la importancia de preservar los espacios naturales de la ciudad. “Este esfuerzo es parte de una intervención integral para recuperar el Río Sacramento, pero también es un llamado a la ciudadanía a no seguir usando este lugar como tiradero clandestino”, expresó.

Desde las 8:00 de la mañana, integrantes del Club Rotario Chihuahua, alumnas de la Escuela de Trabajo Social, cadetes de la academia de policía y empleados de diversas dependencias municipales unieron esfuerzos para recolectar basura y limpiar el área ribereña. La jornada forma parte de una estrategia ambiental más amplia que contempla acciones de remediación y restauración ecológica.

Rocío Reza Gallegos, titular de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del municipio, informó que luego de la limpieza se realizará una reforestación del área con especies nativas, como mezquites, huizaches y matorral bajo, que permitirán recuperar la función ecológica del río. Además, se colocaron señalamientos para advertir que toda persona sorprendida arrojando basura será sancionada conforme al reglamento vigente.

Las autoridades municipales señalaron que entre los desechos más frecuentes encontrados se encuentran plásticos, restos de construcción, ropa, neumáticos y muebles abandonados, lo que representa un serio problema ambiental y de salud pública. Reza Gallegos recordó que los cauces como el del Río Sacramento son zonas federales de alto valor ecológico y no deben ser utilizados como depósitos de residuos.

Por su parte, el alcalde Bonilla destacó que este tipo de intervenciones requieren no solo de maquinaria y personal operativo, sino de la participación ciudadana para lograr un cambio sostenible. “Hemos demostrado que cuando sociedad y gobierno trabajan juntos, los resultados se ven. Vamos por más jornadas como esta en distintos puntos del municipio”, puntualizó.

El proyecto “Rescatemos el Río Sacramento” continuará con más actividades en los próximos meses, incluyendo talleres ambientales, campañas de concientización y seguimiento comunitario, con el objetivo de convertir este espacio natural en un área pública segura, limpia y funcional para las familias chihuahuenses.

