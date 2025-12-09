Se reúne Marco Bonilla con CILA y ofrece respaldo en temas hídricos binacionales

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Chihuahua se comprometió a colaborar ante las tensiones por el cumplimiento de tratados internacionales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En una reunión sostenida este martes 9 de diciembre en Ciudad Juárez, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, se reunió con la comisionada de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), Adriana Beatriz Carolina Reséndez Maldonado, así como con otros integrantes del organismo, para abordar la situación actual de los compromisos hídricos entre México y Estados Unidos, y ofrecer colaboración institucional ante los retos que enfrenta esta relación binacional.

Durante el encuentro, se presentaron los avances, retos y compromisos que mantiene la CILA respecto al manejo del agua en la frontera norte, especialmente en lo que respecta al cumplimiento de tratados internacionales que regulan la distribución de este recurso vital entre ambas naciones. La comisionada Reséndez explicó las obligaciones que tiene México frente a Estados Unidos, en el marco de acuerdos como el Tratado de Aguas de 1944, que ha generado fricciones en años recientes debido a los adeudos en la entrega de agua.

El alcalde Bonilla expresó su preocupación ante las tensiones diplomáticas derivadas del retraso en los pagos del vital líquido por parte de México. Recalcó la necesidad de mantener una relación de cooperación y respeto con el país vecino, a la vez que reiteró su disposición para colaborar desde el ámbito municipal con cualquier acción que permita evitar un escenario de confrontación. “Es necesario que sumemos esfuerzos para que esta situación no llegue a un desenlace negativo”, comentó.

Bonilla subrayó la importancia estratégica que tiene el recurso hídrico para las comunidades fronterizas, no sólo por su valor ambiental y de consumo humano, sino también por su impacto en sectores como la agricultura, la industria y el desarrollo urbano. Señaló que la capital del estado de Chihuahua está dispuesta a coordinarse con autoridades federales y organismos internacionales en lo que respecta a educación, concientización y uso responsable del agua.

Por su parte, los representantes de CILA destacaron la relevancia de que gobiernos locales se involucren en los temas relacionados con el agua, no solo por los compromisos internacionales, sino también por el impacto directo que el manejo del recurso tiene en las poblaciones a ambos lados de la frontera. Además, agradecieron el respaldo ofrecido por el alcalde chihuahuense, en un momento clave para evitar presiones diplomáticas y garantizar el cumplimiento de los tratados.

La reunión ocurre en un contexto en el que el gobierno mexicano enfrenta presión por los volúmenes de agua que debe entregar a Estados Unidos desde la cuenca del río Bravo, según lo estipulado en el tratado firmado en 1944. En años recientes, la falta de lluvias y la sobreexplotación de los cuerpos de agua han complicado el cumplimiento de estas obligaciones, generando tensión en la relación bilateral.

El acercamiento entre el alcalde Bonilla y la CILA refuerza el papel que pueden desempeñar los gobiernos municipales en temas que, aunque gestionados a nivel federal, requieren soluciones integrales y colaboración interinstitucional para garantizar el acceso al agua y la estabilidad en la región fronteriza.

