Respalda Marco Bonilla Paquete Económico Estatal 2026 impulsado por Maru Campos

Publicidad - LB2 -

Alcalde de Chihuahua llama a la unidad y a fortalecer ingresos propios ante falta de inversión federal

Ciudad de Chihuahua (ADN/Staff) – El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, expresó su respaldo total al Paquete Económico Estatal 2026 propuesto por la gobernadora Maru Campos, al considerar que la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer los ingresos propios del estado y de los municipios para detonar inversión en infraestructura.

A través de un mensaje difundido este martes, el alcalde señaló que la federación no ha destinado recursos suficientes a obras estratégicas para la entidad, como hospitales, carreteras, libramientos y puentes, lo que obliga a los gobiernos locales a generar mecanismos financieros propios para atender las demandas de desarrollo.

“Quiero manifestar mi respaldo total a la propuesta de nuestra gobernadora Maru Campos”.

- Publicidad - HP1

Bonilla subrayó que la inversión en infraestructura es un reto permanente, y que como alcalde ha recogido de manera constante solicitudes de empresarios, líderes y ciudadanía, quienes coinciden en la necesidad de mayores recursos para impulsar obras que fortalezcan la competitividad y el crecimiento económico de la capital y del estado.

El edil sostuvo que la propuesta incluida en el Paquete Económico atiende esa demanda, al plantear medidas orientadas a detonar inversión pública que permita generar desarrollo y mejores condiciones para la población.

“Entiendo que algunas de las medidas que adopta la Ley de Ingresos pueden ser complejas, sin embargo, sabemos del profundo compromiso de los empresarios de Chihuahua para el desarrollo de nuestra entidad”.

Marco Bonilla reconoció el papel de la iniciativa privada en el crecimiento económico de Chihuahua y expresó su confianza en que el sector empresarial mantendrá su solidaridad con el estado, como lo ha hecho en otros momentos, frente a decisiones fiscales que buscan fortalecer las finanzas públicas.

Finalmente, el presidente municipal llamó a mantener la unidad entre gobierno, empresarios, academia y sociedad, al señalar que solo a través del trabajo conjunto será posible enfrentar los retos actuales y seguir construyendo un mejor Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.