Recorre Marco Bonilla colonia Punta Naranjos para supervisar alumbrado y seguridad

El alcalde capitalino escuchó demandas vecinales y anunció mejoras en calles, vigilancia y espacios públicos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, realizó un recorrido por la colonia Punta Naranjos para supervisar la reconversión del sistema de alumbrado público a tecnología LED, además de atender de manera directa peticiones ciudadanas en materia de seguridad, pavimentación y mantenimiento urbano.

Durante la visita, efectuada el 24 de noviembre, el alcalde estuvo acompañado por el director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín, con quien verificó los trabajos concluidos que consistieron en el reemplazo de 138 luminarias por lámparas LED de luz blanca, con una inversión municipal de 734 mil 870 pesos. El nuevo sistema, de acuerdo con las autoridades, mejora la visibilidad nocturna, reduce el consumo energético y contribuye a la percepción de mayor seguridad entre los habitantes.

Vecinos de la zona destacaron los cambios positivos derivados de esta intervención, señalando que ahora “sí se ve diferente” y que la iluminación en las calles “ha mejorado bastante”. La transformación del alumbrado forma parte de un plan de modernización urbana que el Ayuntamiento impulsa en distintas colonias de la capital del estado.

El edil también estuvo acompañado por el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, quien tomó nota de diversas problemáticas relacionadas con baches, pavimento deteriorado y condiciones generales de las calles, mientras que el jefe de la Policía Municipal del sector acordó reforzar los patrullajes preventivos en respuesta a inquietudes sobre la seguridad en el área.

Durante el encuentro, Bonilla presentó a los vecinos las aplicaciones móviles “Marca el Cambio” y “Yo Segura”, esta última equipada con un botón de pánico que permite contactar de inmediato con la Policía Municipal en caso de emergencia. El presidente municipal subrayó la importancia de utilizar estas herramientas como parte de una estrategia conjunta entre ciudadanía y gobierno para mejorar la seguridad barrial.

Como parte de los compromisos adquiridos en la visita, también se anunció la instalación de reflectores de 100 watts en el parque de la colonia para mejorar la iluminación y el uso seguro del espacio público durante las noches. Estas acciones buscan generar condiciones más propicias para la convivencia vecinal y la recuperación del entorno urbano.

Finalmente, Marco Bonilla invitó a las y los colonos a participar en el proceso del Presupuesto Participativo 2026, a celebrarse los días 29 y 30 de diciembre, donde podrán votar por proyectos específicos que respondan a las necesidades de su comunidad. El alcalde reiteró que este mecanismo es una herramienta clave para fortalecer la participación ciudadana y asegurar que las obras respondan directamente a lo que la población considera prioritario.

