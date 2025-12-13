Reconoce Marco Bonilla liderazgo de mujeres empresarias en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Chihuahua dialogó sobre retos económicos y destacó su papel en el desarrollo estatal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En una reunión sostenida con mujeres empresarias de Ciudad Juárez, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, reconoció el papel clave que desempeñan en el desarrollo económico del estado y del país. Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con los desafíos actuales que enfrenta Chihuahua en materia económica, así como la necesidad de fortalecer estrategias que impulsen el crecimiento regional.

Bonilla destacó la capacidad de liderazgo, disciplina financiera y visión empresarial que caracteriza a las mujeres emprendedoras juarenses, a quienes definió como “motor fundamental de la economía local”. Subrayó que su participación activa no solo genera empleos, sino que contribuye a construir entornos más estables y productivos para las comunidades.

Uno de los temas centrales de la conversación fue el impacto del paquete económico federal y las implicaciones de los aranceles internacionales sobre las cadenas de suministro, especialmente en una frontera como Juárez, altamente vinculada al comercio exterior. En ese contexto, el alcalde hizo énfasis en la importancia de que los gobiernos refuercen la inversión en áreas estratégicas como infraestructura, educación, seguridad y servicios públicos, como base para una economía más competitiva.

Asimismo, Marco Bonilla reconoció que las mujeres han demostrado ser líderes naturales en el ámbito empresarial, ya que, según expuso, son quienes más cumplen con sus compromisos financieros y reinvierten en sus negocios, lo que ha permitido sostener muchas economías locales incluso en tiempos de incertidumbre.

Las participantes agradecieron la apertura al diálogo y expresaron la importancia de que se mantenga una visión económica integral, que contemple las necesidades reales del empresariado local y promueva condiciones propicias para el desarrollo económico con perspectiva de género.

Finalmente, el edil reiteró su compromiso de seguir impulsando una agenda que fortalezca las oportunidades para las mujeres en el sector económico, reconociendo que el crecimiento de Chihuahua requiere de políticas públicas incluyentes y del aprovechamiento pleno del talento que existe en ciudades clave como Ciudad Juárez.

