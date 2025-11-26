Reconoce Marco Bonilla a empresas que colaboran con “Juntas Podemos Ahorrar”

Publicidad - LB2 -

El programa beneficia a mujeres mayores de 18 años con descuentos en negocios aliados.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un evento que reunió a más de 200 representantes del sector empresarial, el alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla Mendoza, reconoció a las empresas que forman parte del programa “Juntas Podemos Ahorrar”, una iniciativa que impulsa la economía de mujeres mayores de 18 años mediante una red de descuentos y beneficios especiales.

El encuentro se realizó en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres) del Gobierno del Estado.

- Publicidad - HP1

El evento, denominado “Desayuno de Empresas Participantes”, congregó a empresarios y empresarias de distintos municipios del estado, como Cuauhtémoc, Casas Grandes, Camargo, Guachochi, Ciudad Juárez y la capital.

En este espacio se compartieron avances del programa, experiencias de colaboración y propuestas para fortalecer el apoyo a mujeres usuarias de la tarjeta “Juntas Podemos Ahorrar”.

Durante su intervención, Bonilla destacó que los gobiernos deben generar prosperidad sostenible y facilitar el desarrollo económico para que las mujeres tengan mejores condiciones de vida.

Subrayó que gracias a políticas enfocadas en la inclusión y el emprendimiento, la ciudad de Chihuahua se ha posicionado en el quinto lugar nacional en competitividad, el segundo en calidad de vida y el primero en innovación.

El alcalde también agradeció a las empresas participantes por sumarse a esta causa, calificándolas como aliadas en el esfuerzo por brindar más oportunidades a las mujeres.

Reconoció el liderazgo de Gobierno del Estado en lanzar esta estrategia, que no solo representa un apoyo económico, sino también un reconocimiento a la aportación de las mujeres en la vida productiva del estado.

Por su parte, Raquel Bravo Ozuna, directora del ICHMujeres, habló en representación de la gobernadora Maru Campos, y subrayó el valor de las empresas aliadas al convertirse en agentes de cambio para miles de mujeres.

“Este no es solo un descuento. Al presentar su tarjeta, las mujeres reciben un gesto de confianza, respeto y respaldo”, expresó.

Finalmente, la empresaria Claudia Portillo, propietaria de La Bodeguita y una de las pioneras en sumarse al programa, hizo un llamado a más negocios a integrarse a esta red de apoyo.

Señaló que este tipo de incentivos representan una manera concreta de dignificar la vida de las mujeres en Chihuahua, al facilitarles herramientas para su autosuficiencia económica.

El programa “Juntas Podemos Ahorrar” se consolida como una política pública con enfoque de género que vincula al sector empresarial con la sociedad civil, contribuyendo a reducir desigualdades económicas mediante alianzas estratégicas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.