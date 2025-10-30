Reconoce Estado a las mujeres rurales chihuahuenses 2025

Publicidad - LB2 -

Más de 1,200 asistentes celebraron su liderazgo y contribución al campo.

Chihuahua, Chih .- En conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, celebró el evento “Mujer Rural Chihuahuense 2025”, que reunió a más de 1,200 asistentes para reconocer a las seleccionadas por su trayectoria, liderazgo y contribución al campo.

Durante la ceremonia, se galardonó a 40 mujeres de la entidad, quienes representan los principales sectores productivos y sociales: agricultura, ganadería, oficios y valor agregado.

En representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, destacó el compromiso del Gobierno del Estado con el fortalecimiento del papel de la mujer en el sector agropecuario.

“Nuestra Gobernadora siempre ha estado al pendiente de los temas del campo y, en especial, de las mujeres rurales. Ustedes son la raíz y la fortaleza de este gran estado, quienes con su esfuerzo diario hacen posible que Chihuahua siga creciendo”, expresó.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, donde además de la entrega de reconocimientos se realizó una muestra agroindustrial con productos elaborados por mujeres y productores locales, quienes aprovecharon el espacio para exhibir y comercializar su trabajo.

Las galardonadas este año fueron:

Agricultura y Medio Ambiente

1. Roselia Hernández Lazo – Agricultura de Algodón

2. Raquel Trejo Pérez – Cereales y Forrajes

3. María Teresa Baeza Guevara – Herbolaria y Medicina Tradicional

4. Itzel Janeth Villegas Cisneros – Horticultora

5. Linnely Parra Ochoa – Nogalera

6. Hannia Oyuky Vargas López – Floricultora

7. Sofía Mercedes Cabrera Terán – Fruticultora

8. Dora María González Barrio – Viticultora

9. Adilene Janeth González Fontes – Creadora de Espacios Turísticos

10. Carolina Muñoz Cervantes – Defensora del Medio Ambiente

Ganadería

11. Ana Luisa Trevizo Granillo – Apicultura

12. María Victoria Chavarría Ramos – Avicultora

13. Imelda Luján Zubía – Caprinocultora

14. Patricia Parra Portillo – Ganadería Porcinos

15. Verónica Alarcón Olivas – Ovinocultora

16. Isabel Hernández Campos – Piscicultura

17. Nancy Yadira García Castillo – Cunicultura

18. Erika Yudith Andana Pallarés – Ganadería de Bovinos Carne

19. Verónica Gandarilla Sánchez – Ganadería de Bovinos Leche

20. Elena Lucero Iturralde Perla – Ganadería Equinos

Valor Agregado

21. Norma Leticia Fernández Villalobos – Producción de Bebidas Espirituosas

22. Mayra López Armendáriz – Productora de Cárnicos

23. Rosa María Villalobos Corral – Productora de Cremas de Alcohol

24. Ana Luisa Carrillo Aguirre – Productora de Dulces Típicos

25. Liliana Rodríguez Guzmán – Productora de Quesos

26. Rubí Nereida Sotelo Mendivil – Productora de Salsas y Conservas

27. Mirella Casavantes Rodríguez – Repostería Tradicional

28. Inocenta Elva Girón Quintana – Talabartera

29. María Refugio Yolanda Pérez Ortega – Gastronomía Tradicional

30. Claudia Piñón Garibaldi – Innovadora

Oficios y Actividades Rurales

31. Rosalba Loya García – Líder Social Sector Rural

32. Enriqueta Planteros – Labor de la Abuela Rural

33. Jovita Molina Sandoval – Mujer de Pueblos y Comunidades Indígenas

34. Eva Guadalupe Olivarez Alvarado – Comerciante

35. Ma. del Rosario Ayala García – Costurera y Diseñadora

36. Martina Yudith Rey Luján – Elaboración de Cosmética Artesanal

37. Miriham Gallegos Martínez – Alfarera

38. Michel Carreón Arminda – Artesana

39. Leticia Camacho Ortiz – Artesana de Joyería

40. Laura Judith Torres Ávila – Carpintera

El presídium estuvo conformado por la diputada local Nancy Frías; el senador Mario Vázquez; los alcaldes de Chihuahua y Delicias, Marco Bonilla y Jesús Valenciano, respectivamente; la representante de la FAO en México, Lina Pohl Alfaro; el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, y la titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo, entre otras autoridades.

Con este reconocimiento, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la igualdad de oportunidades, y con impulsar programas que fortalezcan el desarrollo integral de las mujeres del campo chihuahuense.

