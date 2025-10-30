Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 30, 2025 | 15:53
    Reconoce Estado a las mujeres rurales chihuahuenses 2025

    Chihuahua

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Más de 1,200 asistentes celebraron su liderazgo y contribución al campo.

    Chihuahua, Chih .- En conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, celebró el evento “Mujer Rural Chihuahuense 2025”, que reunió a más de 1,200 asistentes para reconocer a las seleccionadas por su trayectoria, liderazgo y contribución al campo.

    Durante la ceremonia, se galardonó a 40 mujeres de la entidad, quienes representan los principales sectores productivos y sociales: agricultura, ganadería, oficios y valor agregado.

    En representación de la gobernadora Maru Campos, el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, destacó el compromiso del Gobierno del Estado con el fortalecimiento del papel de la mujer en el sector agropecuario.

    “Nuestra Gobernadora siempre ha estado al pendiente de los temas del campo y, en especial, de las mujeres rurales. Ustedes son la raíz y la fortaleza de este gran estado, quienes con su esfuerzo diario hacen posible que Chihuahua siga creciendo”, expresó.

    El evento se llevó a cabo en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Chihuahua, donde además de la entrega de reconocimientos se realizó una muestra agroindustrial con productos elaborados por mujeres y productores locales, quienes aprovecharon el espacio para exhibir y comercializar su trabajo.

    Las galardonadas este año fueron:

    Agricultura y Medio Ambiente
    1. Roselia Hernández Lazo – Agricultura de Algodón
    2. Raquel Trejo Pérez – Cereales y Forrajes
    3. María Teresa Baeza Guevara – Herbolaria y Medicina Tradicional
    4. Itzel Janeth Villegas Cisneros – Horticultora
    5. Linnely Parra Ochoa – Nogalera
    6. Hannia Oyuky Vargas López – Floricultora
    7. Sofía Mercedes Cabrera Terán – Fruticultora
    8. Dora María González Barrio – Viticultora
    9. Adilene Janeth González Fontes – Creadora de Espacios Turísticos
    10. Carolina Muñoz Cervantes – Defensora del Medio Ambiente

    Ganadería
    11. Ana Luisa Trevizo Granillo – Apicultura
    12. María Victoria Chavarría Ramos – Avicultora
    13. Imelda Luján Zubía – Caprinocultora
    14. Patricia Parra Portillo – Ganadería Porcinos
    15. Verónica Alarcón Olivas – Ovinocultora
    16. Isabel Hernández Campos – Piscicultura
    17. Nancy Yadira García Castillo – Cunicultura
    18. Erika Yudith Andana Pallarés – Ganadería de Bovinos Carne
    19. Verónica Gandarilla Sánchez – Ganadería de Bovinos Leche
    20. Elena Lucero Iturralde Perla – Ganadería Equinos

    Valor Agregado
    21. Norma Leticia Fernández Villalobos – Producción de Bebidas Espirituosas
    22. Mayra López Armendáriz – Productora de Cárnicos
    23. Rosa María Villalobos Corral – Productora de Cremas de Alcohol
    24. Ana Luisa Carrillo Aguirre – Productora de Dulces Típicos
    25. Liliana Rodríguez Guzmán – Productora de Quesos
    26. Rubí Nereida Sotelo Mendivil – Productora de Salsas y Conservas
    27. Mirella Casavantes Rodríguez – Repostería Tradicional
    28. Inocenta Elva Girón Quintana – Talabartera
    29. María Refugio Yolanda Pérez Ortega – Gastronomía Tradicional
    30. Claudia Piñón Garibaldi – Innovadora

    Oficios y Actividades Rurales
    31. Rosalba Loya García – Líder Social Sector Rural
    32. Enriqueta Planteros – Labor de la Abuela Rural
    33. Jovita Molina Sandoval – Mujer de Pueblos y Comunidades Indígenas
    34. Eva Guadalupe Olivarez Alvarado – Comerciante
    35. Ma. del Rosario Ayala García – Costurera y Diseñadora
    36. Martina Yudith Rey Luján – Elaboración de Cosmética Artesanal
    37. Miriham Gallegos Martínez – Alfarera
    38. Michel Carreón Arminda – Artesana
    39. Leticia Camacho Ortiz – Artesana de Joyería
    40. Laura Judith Torres Ávila – Carpintera

    El presídium estuvo conformado por la diputada local Nancy Frías; el senador Mario Vázquez; los alcaldes de Chihuahua y Delicias, Marco Bonilla y Jesús Valenciano, respectivamente; la representante de la FAO en México, Lina Pohl Alfaro; el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, y la titular del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Raquel Bravo, entre otras autoridades.

    Con este reconocimiento, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso con la igualdad de oportunidades, y con impulsar programas que fortalezcan el desarrollo integral de las mujeres del campo chihuahuense.

