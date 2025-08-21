Realizará JMAS Chihuahua trabajos de reparación en el drenaje este fin de semana

Publicidad - LB2 -

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua ha anunciado que llevará a cabo trabajos de reparación en una línea de drenaje este fin de semana. Las labores se realizarán en el cruce de la avenida Universidad y la calle Pascual Orozco, un área que es frecuentada por muchos automovilistas y peatones. Por esta razón, la JMAS solicita a la ciudadanía que tome las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante este periodo.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Las maniobras de reparación están programadas para el sábado y domingo, con un horario de 8:00 a 20:00 horas. Durante este tiempo, el tramo que va desde las calles Pascual Orozco hasta Arquitectura, en sentido sur-norte, permanecerá cerrado al tráfico vehicular. Esta medida es necesaria para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los conductores que transitan por la zona.

Para facilitar la circulación y minimizar las molestias, se recomienda a los automovilistas que tomen una vía alterna. La JMAS sugiere dar vuelta a la derecha en la calle Pascual Orozco, evitando así pasar por el área donde se llevarán a cabo las obras. Además, se instalarán los respectivos señalamientos viales que alertarán a los conductores sobre la situación, con el objetivo de prevenir percances.

Es importante que los ciudadanos estén al tanto de estas obras, ya que forman parte de un esfuerzo mayor por mejorar la infraestructura de alcantarillado sanitario en el sector. La JMAS Chihuahua está comprometida con el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos, lo que a su vez contribuye al bienestar de la comunidad.

La Junta también ha enfatizado la importancia de la colaboración de la ciudadanía durante este proceso. Se espera que, con la reparación de la línea de drenaje, se logre una mejor eficiencia en el sistema de alcantarillado, lo que beneficiará a los residentes de la zona a largo plazo.

Finalmente, la JMAS agradece la comprensión y paciencia de los ciudadanos mientras se realizan estas labores esenciales. La mejora de la infraestructura es un paso fundamental para garantizar un servicio de calidad y prevenir problemas futuros en el sistema de drenaje de la ciudad.

