Realiza JMAS de Chihuahua jornada de servicios para combatir fugas de agua

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua llevó a cabo una doble jornada del programa “Chihuahua Sin Fugas”, en la que se ofrecieron más de 100 servicios a los residentes de las colonias Sierra Azul y La Galera. Esta iniciativa tiene como objetivo principal la reparación de fugas y el mantenimiento de instalaciones hidráulicas en los hogares, contribuyendo así a la conservación del agua potable en la región.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Los trabajos realizados durante esta jornada incluyeron la reparación de medidores, fregaderos, tinacos y llaves de jardín, todos sin costo alguno para los beneficiarios. Gracias a estas acciones, más de 400 vecinos de las colonias mencionadas pudieron acceder a servicios que mejoran la infraestructura de sus hogares y, a la vez, ayudan a prevenir el desperdicio de agua, un recurso vital en la actualidad.

Además de los servicios prestados, la JMAS recibió más de 70 gestiones que fueron canalizadas a las áreas correspondientes para su atención. Esto demuestra el interés y la participación activa de la comunidad en la identificación de problemas relacionados con el suministro de agua, lo que es fundamental para el éxito de programas como “Chihuahua Sin Fugas”.

En el marco de esta jornada, los representantes de la JMAS invitaron a los vecinos a registrarse en la aplicación móvil de los “Aguardianes”. Esta herramienta permite a los ciudadanos realizar reportes sobre fugas y otros problemas relacionados con el agua, así como informarse sobre las acciones que se llevan a cabo para su cuidado. Además, los usuarios pueden acceder a recompensas ofrecidas por más de 70 patrocinadores del proyecto.

La JMAS de Chihuahua también exhorta a sus usuarios a mantenerse informados a través de sus redes sociales, donde se publicarán las colonias que serán visitadas en las próximas semanas. Esta comunicación es clave para fomentar la colaboración de la comunidad en la erradicación del desperdicio de agua potable, un desafío que enfrenta la capital chihuahuense.

Con estas acciones, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento reafirma su compromiso con la ciudadanía y la sostenibilidad del recurso hídrico, buscando no solo reparar las fugas existentes, sino también generar conciencia sobre la importancia del cuidado del agua en el día a día de los chihuahuenses.

