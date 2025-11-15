Protestan agrupaciones en Chihuahua contra el Gobierno federal por inseguridad

Publicidad - LB2 -

Grupos civiles marchan en apoyo a Michoacán y exigen mayor acción del Estado ante la violencia.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Al menos tres contingentes ciudadanos se movilizaron la mañana de este sábado en la ciudad de Chihuahua en respuesta a un llamado nacional encabezado por jóvenes de la llamada generación Z.

Las manifestaciones se realizaron en distintos puntos del centro de la capital estatal con un mensaje común: la exigencia de mayor seguridad, justicia y eficiencia por parte del Gobierno federal, especialmente tras el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Uno de los principales grupos que se congregaron fue “México se Levanta”, cuyos cerca de 150 miembros y simpatizantes se reunieron en la glorieta a Pancho Villa. Desde ese punto, comenzaron su marcha hacia Palacio de Gobierno, lanzando consignas como “¡Uruapan, escucha, Chihuahua está en tu lucha!”, en señal de solidaridad con el estado de Michoacán.

Los manifestantes portaban pancartas que exigían paz y tranquilidad en todo el país, y acusaban al Gobierno federal de permitir que el crimen organizado continúe operando con impunidad.

De forma paralela, otro contingente que se identificó como Movimiento Civil “Carlos Manzo” se presentó directamente en el Palacio de Gobierno. Los participantes colocaron cartulinas y mensajes en las paredes del edificio, denunciando la inseguridad y pidiendo justicia por el edil asesinado. Esta agrupación, con presencia en varios estados, ha buscado posicionarse como una voz crítica contra la violencia que golpea a las autoridades municipales, particularmente en regiones afectadas por el narcotráfico.

También se sumó un grupo conocido como “Sombreros Blancos”, que avanzó desde el centro hacia Palacio de Gobierno para sumarse a la jornada de protestas. Aunque marcharon de manera independiente, compartieron la misma exigencia: un alto a la violencia y mayor presencia del Estado en las zonas más afectadas por el crimen organizado.

Estas movilizaciones se enmarcan en una creciente ola de inconformidad ciudadana que ha tenido eco en distintas ciudades del país, particularmente después del asesinato del alcalde de Uruapan, un hecho que ha sido interpretado como símbolo de la vulnerabilidad de las autoridades locales frente al poder del narcotráfico. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más de una decena de funcionarios municipales han sido asesinados en lo que va del año en distintos estados del país, reflejando una problemática que ha escalado sin solución clara.

Aunque la convocatoria inicial surgió en redes sociales impulsada por jóvenes inconformes, la participación de agrupaciones organizadas como las que marcharon en Chihuahua da cuenta de un malestar social más amplio. Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta formal por parte del Gobierno federal ni estatal ante estas manifestaciones.

