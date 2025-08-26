Primera Jornada de Salud Inclusiva para Personas con Discapacidad en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), ha anunciado la Primera Jornada de Salud Inclusiva para Personas con Discapacidad.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Este evento tiene como objetivo proporcionar atención integral, accesible y oportuna a un sector de la población que a menudo enfrenta barreras en el acceso a servicios de salud. La jornada se llevará a cabo el viernes 29 de agosto, a partir de las 10:00 de la mañana, en el gimnasio adaptado Manuel Trueva, ubicado en la calle Jaime Almeida S/N, en la colonia El Palomar.

El titular de la SDHyBC, Rafael Loera, destacó que esta jornada cuenta con el respaldo de MediChihuahua, lo que garantiza la calidad y profesionalismo de los servicios ofrecidos. Durante el evento, se instalarán diversos módulos que ofrecerán una variedad de servicios médicos, incluyendo vacunación contra el sarampión, mastografías, y detección y manejo de enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad. También se realizarán pruebas para detectar cáncer cérvico-uterino y pruebas de VIH, entre otros.

Además de los servicios mencionados, la jornada incluirá atención en salud bucal, valoraciones visuales por optometristas, y consultas de medicina general. Este enfoque integral busca no solo atender las necesidades médicas, sino también ofrecer apoyo psicológico a quienes lo requieran. La entrega gratuita de medicamentos del cuadro básico será otro de los beneficios disponibles para los asistentes.

Rafael Loera enfatizó la importancia de este tipo de iniciativas, que están diseñadas para acercar servicios de salud a personas con discapacidad. La jornada representa una oportunidad valiosa para que este grupo acceda a atención médica especializada sin las limitaciones que a menudo enfrentan en otros entornos. La invitación está abierta a toda la comunidad, y se espera una amplia participación.

El evento no solo busca mejorar la salud de las personas con discapacidad, sino también fomentar una mayor inclusión y visibilidad de sus necesidades en el ámbito de la salud pública. La SDHyBC invita a las familias y cuidadores a acompañar a las personas con discapacidad para que puedan aprovechar al máximo los servicios ofrecidos.

En conclusión, la Primera Jornada de Salud Inclusiva es un paso significativo hacia la atención equitativa de la salud en Chihuahua. Se espera que esta iniciativa sirva como modelo para futuras jornadas y programas que busquen atender a poblaciones vulnerables, garantizando así el derecho a la salud para todos.

