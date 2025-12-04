Presentan en Chihuahua sistema para denunciar abusos policiales

Publicidad - LB2 -

Instalan tres kioscos para quejas contra policías municipales; el sistema será operado por el OIC.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un esfuerzo por fortalecer la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana sobre el actuar policial, el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, encabezó este miércoles la presentación oficial del “Sistema de registro de quejas contra elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal”, una herramienta tecnológica desarrollada por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC). Este sistema permitirá a la ciudadanía presentar quejas y denuncias contra policías municipales de forma directa y segura.

El nuevo mecanismo contempla la instalación de tres kioscos digitales ubicados en puntos estratégicos: la Comandancia Norte, la Comandancia Sur y la Presidencia Municipal. A través de estos módulos, las personas podrán registrar sus quejas de manera sencilla. Posteriormente, las denuncias serán canalizadas al Órgano Interno de Control (OIC), que se encargará de dar seguimiento conforme a los procedimientos legales establecidos.

Durante su intervención, el alcalde Bonilla subrayó que este sistema representa un avance en la consolidación de una policía más cercana a la ciudadanía, al permitir la supervisión social sobre su labor. Afirmó que la herramienta ha sido desarrollada durante los últimos dos años y que su implementación responde al compromiso de abrir las instituciones a la vigilancia pública. “Chihuahua da un paso al frente en la vigilancia ciudadana con hechos, no con discursos”, expresó.

La plataforma no sólo permitirá registrar denuncias, sino también dar seguimiento a cada caso, desde su recepción hasta su resolución final, todo mediante un sistema digital que fortalece la transparencia institucional. Bonilla agregó que este mecanismo no sustituye el trabajo del gobierno municipal, sino que lo complementa al mejorar sus procesos internos y responder mejor ante posibles faltas cometidas por sus agentes.

En el marco de la Segunda Jornada Anticorrupción, el alcalde destacó que el lanzamiento de esta herramienta se alinea con el tema de la ética policial. “Este encuentro refleja la convicción compartida de que Chihuahua debe ser un referente nacional en integridad, profesionalismo y seguridad pública”, aseguró. Por su parte, Rodrigo Tena Cruz, presidente de FICOSEC, reconoció la voluntad política del gobierno municipal para concretar este proyecto y destacó la importancia de la participación ciudadana en la evaluación del desempeño policial.

El director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, también celebró la implementación de esta plataforma y agradeció el respaldo de FICOSEC. Enfatizó que esta herramienta permitirá a la corporación corregir, mejorar y demostrar su compromiso con una actuación responsable y abierta a la ciudadanía. “La confianza se construye con hechos, y este es uno de ellos”, sostuvo.

Finalmente, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, subrayó que el objetivo de este tipo de sistemas no es solamente permitir las denuncias, sino mejorar el comportamiento institucional hasta lograr que el número de quejas disminuya, como reflejo de una policía más honesta, capacitada y comprometida con la comunidad que protege.

