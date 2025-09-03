Participa en la carrera Aguardianes y cuida el agua en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua ha convocado a la ciudadanía a participar en la carrera pedestre Aguardianes 2K y 5K, programada para el próximo domingo 21 de septiembre. Este evento tiene como objetivo principal crear conciencia sobre la importancia del cuidado del recurso hídrico, un tema de vital relevancia en la actualidad.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir, ha expresado que se espera la participación de alrededor de 700 corredores. Además de la competencia, se han preparado diversas dinámicas que fomentarán el buen uso del agua entre los asistentes. La carrera no solo busca promover la actividad física, sino también generar un impacto positivo en la percepción sobre el cuidado del agua.

Las inscripciones para la carrera ya están abiertas y son completamente gratuitas. Los interesados pueden registrarse a través del WhatsApp 614 488 0137 o en las sucursales Ocampo y Saucito, donde el horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esta accesibilidad busca incentivar la participación de un mayor número de personas.

- Publicidad - HP1

La competencia contará con dos modalidades: la primera es el recorrido de 5K, que es competitiva y pasará por diversas avenidas importantes de la ciudad, incluyendo Ocampo, Bolívar, Vicente Guerrero, y finalizará en el Parque Lerdo. La segunda modalidad es el 2K, diseñada para la convivencia familiar, que también recorrerá varias avenidas y finalizará en el mismo parque, promoviendo así un ambiente de convivencia y esparcimiento.

La entrega de kits para los participantes se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, en la Plaza del Ángel. Para poder recoger su kit, los participantes deberán presentar su identificación oficial (INE) y una carta responsiva impresa, la cual será enviada previamente a través de WhatsApp.

Falomir también destacó que este evento será pet friendly, permitiendo que las familias puedan participar junto a sus mascotas, lo que añade un valor adicional a la experiencia. Con esta iniciativa, la JMAS busca no solo promover el deporte, sino también fomentar el cuidado del agua y el fortalecimiento de la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.