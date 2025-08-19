Mejora JMAS de Chihuahua el drenaje en la colonia Los Mezquites

Publicidad - LB2 -

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua ha realizado la entrega oficial de un importante proyecto de infraestructura en la colonia Los Mezquites. Este proyecto consistió en la introducción de 13 kilómetros de alcantarillado sanitario, una obra que representa una inversión de 26 millones de pesos y que beneficiará a aproximadamente 2 mil 900 vecinos de la zona.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Los trabajos de instalación comenzaron a finales de 2024 y se llevaron a cabo con la instalación de 7 mil 439 metros de tubería de 8 pulgadas, así como 5 mil 929 metros de tubería de 4 pulgadas. Además, se realizaron 847 descargas domiciliarias, lo que permitirá a los residentes contar con un sistema de drenaje eficiente y seguro.

Alan Falomir, director ejecutivo de la JMAS, destacó la importancia de estas obras en el marco de la política pública de la actual administración. Según Falomir, uno de los principales objetivos es garantizar que todos los chihuahuenses tengan acceso a servicios de agua y drenaje, especialmente en áreas que históricamente han estado desatendidas.

- Publicidad - HP1

El director de la JMAS subrayó que llevar más inversiones de este tipo a la periferia de la ciudad es una de las prioridades de su gestión. La implementación de estos servicios básicos no solo busca mejorar la infraestructura urbana, sino también elevar la calidad de vida de las familias que habitan en estas colonias.

Los proyectos de infraestructura como el de Los Mezquites son fundamentales para el desarrollo sostenible de la ciudad. La mejora en el sistema de drenaje no solo previene problemas de salud pública, sino que también contribuye a la protección del medio ambiente al evitar la contaminación de cuerpos de agua cercanos.

Con la finalización de este proyecto, la JMAS reafirma su compromiso con la comunidad y su objetivo de seguir trabajando en la mejora de los servicios esenciales para todos los ciudadanos de Chihuahua. La entrega de estas obras es un paso significativo hacia un futuro más sostenible y equitativo para la población.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.