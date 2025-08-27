Más de 2 mil chihuahuenses buscan nuevas oportunidades laborales en feria

Publicidad - LB2 -

La “Feria de Empleo de las Juventudes” se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones “Expo Chihuahua”, donde más de 2 mil chihuahuenses asistieron en busca de oportunidades laborales. Este evento fue diseñado para facilitar la vinculación entre empleadores y jóvenes, así como personas en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo a personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores y víctimas de violencia.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- El secretario del Trabajo y Previsión Social, Diódoro José Siller Argüello, destacó la importancia de estas iniciativas, que reflejan el compromiso del Gobierno del Estado, encabezado por Maru Campos, para crear espacios laborales que fomenten el desarrollo económico y mejoren la calidad de vida de la población. La feria se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por parte de la administración estatal para promover la inclusión y la equidad en el acceso a empleos dignos.

Luis Fernando O´Reilly Pérez, director del Servicio Estatal del Empleo (SEE), enfatizó que su labor se centra en posicionar a Chihuahua como un referente en inclusión laboral.

O´Reilly mencionó que están trabajando de manera constante para garantizar la creación de empleos formales que respondan a las necesidades de todos los sectores de la sociedad. Este enfoque busca no solo ofrecer trabajo, sino también dignificar las condiciones laborales de los chihuahuenses.

Durante el evento, se contó con la participación de diversas autoridades y representantes de organizaciones que apoyan la inclusión laboral. Entre ellos se encontraban Fernanda Martínez Quintero, directora general del Instituto Chihuahuense de la Juventud (Ichijuv); Fausto Barraza Arvizu, director general del Centro de Conciliación Laboral; y Myrna de las Casas Berumen, directora de INDEX Chihuahua. La colaboración de estas entidades es fundamental para el éxito de la feria y el fortalecimiento de la red de apoyo a los buscadores de empleo.

Además, se instalaron módulos de atención de diversas dependencias gubernamentales, como el Servicio de Administración Tributaria Chihuahua (SAT) y la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se promovieron trámites gratuitos. Esta oferta de servicios complementarios busca facilitar el proceso de búsqueda de empleo y brindar apoyo a quienes enfrentan barreras adicionales en su camino hacia la inserción laboral.

La “Feria de Empleo de las Juventudes” no solo representa una oportunidad para encontrar trabajo, sino que también es un espacio de concientización y promoción de derechos laborales. Con eventos de este tipo, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso por construir un entorno laboral más inclusivo y accesible para todos los chihuahuenses.

