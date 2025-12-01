Marco Bonilla impulsa acuerdos de cooperación binacional durante su gira en Washington D.C.

Publicidad - LB2 -

El alcalde de Chihuahua fortalece vínculos en seguridad, democracia y desarrollo con organismos de Estados Unidos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de una agenda internacional enfocada en fortalecer los lazos entre Chihuahua Capital y Estados Unidos, el presidente municipal Marco Bonilla Mendoza sostuvo este lunes reuniones estratégicas en Washington D.C., con representantes del Departamento de Estado y organismos internacionales como The Heritage Foundation e International Republican Institute (IRI).

Durante su visita al Departamento de Estado, Bonilla se reunió con Ricardo Pita, asesor principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, con quien abordó temas clave para la cooperación binacional, especialmente en materia de seguridad, relaciones comerciales y hermanamientos con ciudades estadounidenses como El Paso, Albuquerque, Nueva York, Colorado y Aurora.

- Publicidad - HP1

“El objetivo es seguir fortaleciendo estos intercambios de experiencias que nos permiten avanzar en políticas locales más efectivas. Chihuahua tiene mucho que aportar y también mucho que aprender de estas alianzas”, declaró Bonilla Mendoza. Por su parte, el funcionario estadounidense reconoció la relevancia de contar con interlocutores locales como el alcalde de Chihuahua, y propuso mantener una vía de comunicación directa y constante.

Más tarde, el alcalde sostuvo un encuentro con representantes de The Heritage Foundation, uno de los think tanks conservadores más influyentes en Estados Unidos, con quienes acordó trabajar en proyectos que refuercen los mecanismos democráticos y la seguridad jurídica en la capital del estado.

En su visita al International Republican Institute (IRI), Bonilla discutió posibles colaboraciones en programas de combate a la delincuencia, impulso a la democracia participativa y la exploración de convenios académicos para que jóvenes estudiantes chihuahuenses realicen estadías en Washington D.C.. La intención, según explicó, es ofrecer herramientas y experiencias internacionales que enriquezcan la formación cívica y profesional de las nuevas generaciones.

Cabe señalar que la agenda de trabajo de Marco Bonilla continuará este martes con reuniones adicionales, entre ellas una con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, así como su participación en Georgetown University, donde ha sido invitado al panel “Defendiendo la democracia en México: alcaldes de oposición”.

La gira del alcalde chihuahuense se enmarca en una estrategia de diplomacia municipal activa, que busca posicionar a Chihuahua Capital como una ciudad abierta a la colaboración internacional, especialmente en temas de gobernanza, seguridad ciudadana y desarrollo académico.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.