Llevan exposición y venta de productos en Héroes de la Revolución

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, llevó a cabo una exposición y venta de productos en la planta baja del edificio Héroes de la Revolución.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Staff) – Este evento se realizó con el propósito de promover el talento local y fomentar el autoempleo entre personas con discapacidad y adultos mayores. Los participantes tuvieron la oportunidad de recibir el 100 por ciento de las ganancias obtenidas de la venta de sus productos.

Durante la muestra, cientos de asistentes pudieron explorar una amplia variedad de artículos elaborados por los integrantes de la Escuela de Artes y Oficios (EAO) y de las Casas de los Abuelos. Entre los productos disponibles se encontraron bisutería, manualidades, bolsas, carteras, monederos, tazas personalizadas, portallaves, cinturones, llaveros, separadores de libros y pinturas. Esta diversidad de artículos no solo refleja la creatividad de los participantes, sino también su dedicación y esfuerzo en la elaboración de cada pieza.

- Publicidad - HP1

Rafael Loera, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, subrayó la relevancia de estas exposiciones como plataformas que permiten a los usuarios de la EAO y de las Casas de los Abuelos generar ingresos. Loera destacó que estas actividades son fundamentales para contribuir al fortalecimiento de la economía familiar, brindando a los participantes la oportunidad de mostrar su trabajo y habilidades al público.

El entusiasmo de los participantes fue evidente durante el evento, quienes expresaron su satisfacción por contar con espacios que les permitan vender sus productos. Esta iniciativa no solo apoya a los emprendedores locales, sino que también promueve un sentido de comunidad y colaboración entre los asistentes y los creadores de los artículos.

La gobernadora Maru Campos ha reiterado su compromiso con el desarrollo integral de las personas mayores y aquellos que viven con alguna discapacidad. A través de actividades como esta, se busca mejorar la calidad de vida de estos grupos, ofreciendo oportunidades que les permitan ser parte activa de la economía local.

Con eventos de este tipo, el Gobierno del Estado continúa trabajando en la creación de espacios inclusivos que fomenten el autoempleo y el desarrollo de habilidades, asegurando que todos los ciudadanos, independientemente de su condición, tengan la oportunidad de contribuir a la sociedad y mejorar su bienestar.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.