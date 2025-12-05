Llega la Navidad a los boleros del Centro con apoyos entregados por el alcalde Marco Bonilla

Publicidad - LB2 -

Ochenta trabajadores recibieron pavos, ropa de invierno y convivieron con tamales y champurrado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un gesto de reconocimiento a su labor diaria, el presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla, encabezó un convivio navideño con 80 boleros del Centro Histórico, quienes recibieron apoyos consistentes en ropa de invierno y alimentos, como parte de una celebración que busca llevar calidez y solidaridad a quienes forman parte del paisaje tradicional de la capital del estado.

Durante el evento, realizado este 5 de diciembre, se entregaron pavos, chamarras, chalecos y cachuchas a los trabajadores, además de compartir tamales y champurrado en un ambiente festivo. El encuentro se llevó a cabo con el objetivo de reconocer el trabajo de estos hombres que, desde tempranas horas, ofrecen un oficio que ha perdurado a lo largo de generaciones y que sigue siendo símbolo de cercanía y atención al cliente.

En su mensaje, el alcalde Bonilla resaltó la importancia del oficio de bolero, no sólo como un servicio, sino como un espacio de interacción humana. “Siempre hacen que quienes acuden a limpiarse los zapatos se sientan escuchados, porque los atienden con una sonrisa, una plática amena y una gran actitud”, expresó el edil. También les deseó salud, fortaleza y un feliz año nuevo en compañía de sus familias.

Por parte del gremio de boleros, Anita, quien habló en representación de sus compañeros, agradeció al alcalde y al Gobierno Municipal por mantener viva esta tradición navideña. “Otro año más nos llegó la Navidad. Este pavo significa mucho, porque podemos cenar con nuestras familias y celebrar juntos después de un año de trabajo”, expresó con emoción, reconociendo también el esfuerzo colectivo del gremio.

La entrega de apoyos forma parte de una serie de acciones municipales enfocadas en reforzar el tejido social y mantener vivas las tradiciones populares de la ciudad, especialmente en sectores que por años han contribuido de manera silenciosa al dinamismo del Centro Histórico y la vida cotidiana de la capital.

Este tipo de actividades también reflejan el compromiso del Gobierno Municipal por mantener el contacto cercano con distintos sectores de la población, reconociendo oficios tradicionales y brindando respaldo en momentos significativos como la temporada navideña. El oficio de bolero, aún vigente en espacios públicos de la ciudad, continúa siendo parte del patrimonio humano de Chihuahua.

La jornada concluyó entre buenos deseos, abrazos y un ambiente festivo, como muestra de que, más allá de los regalos materiales, la Navidad también se construye con reconocimiento, comunidad y cercanía.

