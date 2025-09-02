Llega la feria de servicios “Cuenta Conmigo” a colonia Chihuahua 2000 con apoyos gratuitos

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), ha anunciado la realización de la feria de servicios “Cuenta Conmigo” el próximo jueves 4 de septiembre. Este evento se llevará a cabo en la colonia Chihuahua 2000, específicamente en la avenida Sosa Vera 14903, con el objetivo de ofrecer una variedad de servicios y apoyos gratuitos a la comunidad local.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – Durante la feria, se instalarán módulos de diversas dependencias estatales que estarán disponibles para atender de manera directa a los habitantes de la zona. Entre los servicios que se ofrecerán se incluyen afiliaciones al programa MediChihuahua, que busca facilitar el acceso a la salud para los ciudadanos. Además, se llevará a cabo la vacunación contra el sarampión y otras enfermedades, contribuyendo así a la prevención de brotes y el cuidado de la salud pública.

Otro de los servicios destacados en esta feria es la valoración oftalmológica, que permitirá a los asistentes recibir atención especializada y, en caso necesario, lentes graduados de manera gratuita. Este tipo de iniciativas son fundamentales para mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan problemas visuales y que, de otro modo, no tendrían acceso a este tipo de atención.

Asimismo, se ofrecerán consultas médicas generales, cortes de cabello y la entrega de árboles, fomentando así la reforestación y el cuidado del medio ambiente. También se brindarán apoyos alimentarios a través del programa NutriChihuahua, que tiene como finalidad combatir la desnutrición y mejorar la alimentación de las familias más vulnerables.

La feria de servicios “Cuenta Conmigo” también se enfocará en la atención a grupos específicos, como personas con discapacidad y adultos mayores, quienes recibirán atención especializada y recursos adaptados a sus necesidades. Además, se realizará la entrega de tarjetas del programa Juntas Podemos Ahorrar, que busca fomentar el ahorro y la economía familiar.

Este evento representa una oportunidad significativa para que los ciudadanos accedan a servicios esenciales y mejoren su calidad de vida, al mismo tiempo que fortalece el vínculo entre el gobierno y la comunidad. La participación de diversas dependencias estatales en esta feria es un claro ejemplo del compromiso del Gobierno del Estado por atender las necesidades de la población y ofrecer soluciones efectivas.

