Fortalece Chihuahua cooperación internacional con gira de trabajo de Marco Bonilla en Washington D.C.

El alcalde participará en foros estratégicos y reuniones clave del 1 al 3 de diciembre.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un esfuerzo por consolidar vínculos estratégicos con actores clave en Estados Unidos, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, realizará una gira de trabajo del 1 al 3 de diciembre en Washington D.C., donde desarrollará una agenda centrada en temas prioritarios como seguridad, migración, desarrollo económico y cooperación institucional. La visita responde a una invitación especial y contará con la participación conjunta del alcalde de Hermosillo, Sonora, en un contexto de colaboración intermunicipal.

Durante los tres días de actividades en la capital estadounidense, Bonilla sostendrá encuentros con autoridades federales norteamericanas, representantes de fundaciones internacionales, centros de pensamiento (think tanks) y con el embajador de México en Estados Unidos. La finalidad de estos diálogos es intercambiar experiencias y perspectivas sobre los retos compartidos entre ambos países, con énfasis en las responsabilidades que enfrentan los gobiernos locales en temas binacionales.

Uno de los momentos más relevantes de la agenda será la participación del alcalde en el panel “Defendiendo la democracia en México: alcaldes de oposición”, organizado por la Universidad de Georgetown, una de las instituciones académicas más reconocidas a nivel mundial. El foro contará principalmente con la asistencia de estudiantes y académicos mexicanos, y busca poner sobre la mesa los desafíos que enfrentan los municipios gobernados por partidos distintos al oficialismo nacional en un contexto democrático complejo.

La agenda de la gira contempla un enfoque multifactorial que va desde el fortalecimiento de la seguridad pública hasta la promoción de proyectos de sostenibilidad urbana y cuidado ambiental. Se prevé la discusión de iniciativas relacionadas con el manejo eficiente del agua, la productividad agrícola, el desarrollo urbano resiliente, así como la creación de nuevas alianzas económicas que permitan atraer inversión y generar empleos en Chihuahua.

Asimismo, Bonilla impulsará la cooperación educativa y cultural entre instituciones de ambos países, en busca de programas que fortalezcan los intercambios académicos y mejoren el entendimiento entre comunidades fronterizas. En materia migratoria, se plantearán propuestas orientadas a la protección de los derechos de los connacionales y la atención a los flujos migratorios que impactan directamente a los municipios del norte del país.

El Gobierno Municipal de Chihuahua considera esta gira una oportunidad clave para colocar al municipio en la conversación internacional sobre los desafíos de las ciudades intermedias en América del Norte. A través de estas gestiones, se pretende abrir canales de cooperación que se traduzcan en beneficios concretos para la ciudadanía, tanto en términos de recursos como de conocimiento técnico y buenas prácticas gubernamentales.

