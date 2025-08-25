Feria de Empleo en Chihuahua ofrecerá más de 3 mil vacantes para jóvenes

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Servicio Estatal de Empleo (SEE), ha anunciado la realización de la Feria de Empleo de las juventudes

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Este evento se llevará a cabo el miércoles 27 de agosto en el Centro de Convenciones “Expo Chihuahua”, donde se ofrecerán un total de 3,500 vacantes, de las cuales 1,300 están destinadas a personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.

Más de 80 empresas de diversos sectores participarán en esta feria, incluyendo los ramos manufacturero, hotelero, autoservicio, salud, restaurantero, seguridad privada e industria. Los asistentes tendrán la oportunidad de postularse para una amplia gama de puestos, con remuneraciones que van desde los 8,480 pesos hasta los 87,800 pesos mensuales, además de recibir las prestaciones de ley correspondientes.

El evento no solo se enfocará en la oferta laboral, sino que también brindará servicios gratuitos de 20 dependencias gubernamentales. Entre las instituciones que estarán presentes se encuentran el Servicio de Administración Tributaria Chihuahua (SAT), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Salud y el Registro Civil, entre otros. Esto permitirá a los asistentes obtener documentos oficiales sin costo alguno.

La Feria de Empleo de las juventudes se llevará a cabo en conmemoración del Día Internacional de la Juventud, promovido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este evento está dirigido a personas que buscan empleo y que cuentan con un perfil operativo, técnico, profesional o de servicios, y que estén interesadas en integrarse al mercado laboral formal.

La sede del evento está ubicada en la avenida Tecnológico #1703, Santo Niño, 31200, y estará abierta al público en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Se espera que la feria atraiga a un gran número de jóvenes en busca de oportunidades laborales, así como a aquellos que deseen acceder a servicios gubernamentales esenciales.

La participación en este tipo de eventos es crucial para fomentar el empleo juvenil y brindar oportunidades a quienes buscan iniciar o mejorar su trayectoria profesional. La Feria de Empleo de las juventudes se presenta como una plataforma valiosa para conectar a los jóvenes con el mercado laboral y contribuir al desarrollo económico de la región.

